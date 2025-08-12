De cara al cierre de listas nacionales, que será el próximo domingo, y a poco menos de un mes para las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el peronismo tiene que definir quiénes serán sus candidatos para octubre y encarar las últimas semanas de la campaña bonaerense. A la espera de una reunión entre el gobernador Axel Kicillof y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner --quien será, en última instancia, quien tenga la lapicera-- hubo encuentros en la sede porteña del PJ y, por estas horas, continúan los debates internos. Mi