De cara al cierre de listas nacionales, que será el próximo domingo, y a poco menos de un mes para las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el peronismo tiene que definir quiénes serán sus candidatos para octubre y encarar las últimas semanas de la campaña bonaerense. A la espera de una reunión entre el gobernador Axel Kicillof y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner --quien será, en última instancia, quien tenga la lapicera-- hubo encuentros en la sede porteña del PJ y, por estas horas, continúan los debates internos. Mi
Las estrategias a un mes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires
El peronismo define los pasos para la campaña
Además, el domingo se cierran las listas para los comicios nacionales de octubre. Hay preocupación en el PJ por las encuesta y los índices de baja participación.
Este es un contenido periodístico exclusivo para Soci@s, para leerlo completo subite a nuestro colectivo.