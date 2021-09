En la sesión de ayer del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta el centro del debate estuvo puesto en el segmento de manifestaciones y no en el tratamiento de proyectos propuestos en el orden del día, que resultaron escasos. En ese marco los ediles expresaron sus posturas en relación a una iniciativa de la concejala Paula Benavides (SI), que propuso la creación de un instituto de formación y capacitación para los ediles.

La edila sostuvo que la iniciativa debía estar en el orden de proyectos a ser tratados, pero que por falta de quorum en las comisiones por una contínua inasistencia de sus pares, no pudo lograrse. Se sumó que el gremio de los trabajadores del Concejo Deliberante presentó una nota ante la comisión de Labor Parlamentaria en la que se daba a entender que el proyecto de Benavides va en contra del Convenio Colectivo de Trabajo que los rige.

En la nota además el gremio recordó que ya existe un instituto de estudio, pero Benavides sostuvo que no se contrapone con su iniciativa porque el establecimiento mencionado por los trabajadores tiene un fin de investigación y "el proyecto que estoy impulsando tiene un fin de capacitación". También dijo que no se establece ninguna obligatoriedad al momento de asistir a esos procesos de formación por lo que "no hay manera alguna" de afectar el convenio colectivo.

En ese sentido, aclaró que se trata de un proyecto que posibilita generar una nueva herramienta para el cuerpo de concejales, tanto para quienes ingresan, como a posteriori mediante capacitaciones contínuas. "Sinceramente, lamento que no tengamos la determinación política de hablar de idoneidad cuando es algo que la sociedad está reclamando", expresó la legisladora ni bien arrancó la sesión.

Aseguró que hay una necesidad real de capacitación para que los ediles estén preparados y sepan que es lo que tienen que hacer en el recinto. Además, explicó que "bajo ningún punto de vista niega la existencia de los partidos políticos", que justamente instan a una formación constante a sus futuros candidatos. Y reiteró que se trata solo de contar con otra herramienta.

Al no lograr el tratamiento en el recinto, a pesar de que se podía hacer con o sin dictamen de comisiones, Benavides dijo que "ponerlo en debate, en nada afecta". Y añadió que espera que en la comisión de Legislación pueda darse un trabajo maduro porque "llegar a discutirlo dentro del recinto también realza el debate político". "Quiero entender que si hoy no lo estamos tratando, no es por una cuestión de intereses personales", apuntó ante sus pares.

De igual manera, lamentó que no hubiera determinación política para poner en discusión esta cuestión. Y afirmó que la idoneidad no está dada por un título profesional porque dentro del Concejo "nadie se siente que por tener un título de grado es más que otro", sino que rige la responsabilidad personal de formación constante con el fin de "representar dignamente a quienes nos han elegido".

Por su parte, el concejal Raúl Córdoba (Salta Tiene Futuro), manifestó su sorpresa al ver que el proyecto no estaba dentro del temario a tratar en la jornada. Aseguró tener interés en debatirlo, ya que en ese ámbito dará o no su acompañamiento. "Es un deuda que tenemos pendiente quienes optamos por hacer política partidaria", dijo.

Por el contrario, la edila Rosa Herrara (Partido Propuesta Salteña), expresó su no rotundo al proyecto. Aseguró que le "parece mucho" crear un instituto de capacitación "para ser concejal". En un tono irónico recordó que al momento de aceptar una candidatura, se asume una responsabilidad personal de formación.

Amparándose en la ley de los partidos políticos, aseguró que en esas entidades ya está presente el debate en torno a este asunto. Recordó también que las disposiciones referidas a la formación están en la Constitución provincial, en la carta municipal y en el reglamento del Concejo, por lo que consideró innecesaria la propuesta de Benavides. "Los concejales electos tienen hasta el 3 de diciembre para formarse y supongo que estarán leyendo y estudiando su rol de concejal", sostuvo.

Mientras Herrera hablaba, el concejal José García (Yo Participo) sonreía y miraba a sus pares. Tomó la palabra minutos después y aseguró que no está en desacuerdo con el proyecto ya que la comunidad política debía "sacarse una gran careta". "Creo que quien asume tiene la obligación de aplicar todo lo que sabe, pero también de formarse", dijo, y pidió que se busque una manera para que "quede marcada la necesidad" de hacerlo.

Por su parte, José Gauffín (Juntos por el Cambio) puntualizó que el valor del proyecto está puesto en el cuestionamiento que la sociedad tiene hacia la labor legislativa, no sólo municipal. "Hay que ser honestos en esto", manifestó, al tiempo señalar que no hay que ofenderse y "negarse a muerte (por Herrera) a una discusión que siempre va a llevar a enriquecernos".

El concejal del Frente de Todos Fernando Ruarte, no quiso quedarse fuera de la discusión y aseguró que un proyecto de formación es indispensable porque "todos debemos formarnos y debemos aprender en todos los momentos de la vida". Afirmó que llegaron "proyectos vergonzosos" al recinto, por lo que no estaba en desacuerdo con una formación, siempre y cuando no se involucre el tratamiento de los salarios de los trabajadores.

Todo el momento de manifestaciones llevó más de la mitad de la sesión que sólo alcanzó a durar una hora y casi 10 minutos, contando además con sólo 11 de los 20 concejales que debían estar sentados en las bancas.

Y de proyectos, poco y nada

Entre los proyectos aprobados, se destacó el de resolución que solicitó al Ejecutivo Municipal que remita información vinculada a los loteos y emprendimientos emplazados o proyectados en el área de influencia del aeropuerto Martín Miguel de Güemes, en cumplimiento a la Ley Nº 17.285, de Código Aeronáutico.

Como así también se informe sobre las restricciones ambientales y de dominio a considerar en las áreas de influencia de la zona del aeropuerto. El proyecto surgió del encuentro que mantuvieron los legisladores con representantes de la Administración Nacional de Aviación Civil, de la Aviación Civil Salta y de Vialidad de la Provincia.

También se aprobó la realización de una Feria de Colectividades en las instalaciones del Concejo. La actividad se enmarcaría en el Día Nacional del Inmigrante, que se conmemoró el pasado 4 de septiembre. Además, se declaró como visitante de honor de la ciudad de Salta al ministro de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay, Euclides Roberto Acevedo Candia.

A eso se sumó la aprobación de expedientes vinculados a tareas de erradicación de microbasurales, instalación de luminarias y del servicio de cloacas, arreglos de pérdida de agua, recorrido periódico del camión atmosférico para un barrio de la ciudad, entre otros.