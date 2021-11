En las elecciones de este 14 de noviembre las mesas de votación estarán habilitadas desde las 8 hasta las 18 horas, según definió la Cámara Nacional Electoral. Una vez finalizado ese plazo no que podrá votar. El que no haya votado deberá justificar la razón por la cual no lo hizo y en caso de no tener un motivo válido deberá abonar una multa.



Este domingo vota legisladores para cumplir con la renovación parcial del Congreso. Se eligen 127 diputados y 24 senadores.



Con el aval del Congreso de la Nación, este año las fechas fueron postergadas, para avanzar con el plan de vacunación en el marco de la pandemia de covid-19.

A qué hora se difunden los resultados

Según lo estipulado, a partir de las 21 se empezarán a difundir los primeros datos. De todos modos, habrá que esperar luego algunas horas para conocer los resultados provisorios definitivo.

En los comicios de este año también se eligen en algunas provincias representantes para legislaturas locales, intendentes, concejales y gobernador.

Requisitos para votar

Podrán participar de las elecciones todos ciudadanos mayores de 16 años -incluidos los que cumplan esa edad hasta el día de la elección general-, que acrediten un documento que valide su identidad.

Se debe estar inscripto en el padrón electoral. Este año el listado definitivo quedará oficializado el 13 de agosto.