El periodista y conductor Víctor Hugo Morales contó en su programa de AM750 que este miércoles recibió la segunda dosis de la vacuna anti covid, luego de haber recibido el primer fármaco en julio pasado. "Estoy muy feliz, contento y agradecido", celebró, emocionado.



"La he esperado mucho. Me da otra seguridad, me impresiona fuertemente el haberme vacunado", compartió el periodista a los oyentes de AM750.

El conductor comentó además que hasta el momento no presentó ninguna secuela de la vacunación, más allá de un profundo cansancio que experimentó este jueves por la noche, al regresar a su casa luego de su programa en C5N. "No sentí ningún dolor en el brazo ni he tenido fiebre. Es estupendo, hasta el momento estoy teniendo una muy buena reacción", señaló.

"El país avanza muy bien en materia de vacunación. En proporción, Argentina ha dado más primeras dosis que Estados unidos", destacó Víctor Hugo, y celebró las más de 100 dosis de Pfizer que arribaron ayer al país.

En este sentido, "Lo de Pfizer es algo que los medios opositores reclamaban y que ayer no anunciaron. Es noticia es perturbadora para ellos porque ahora ya no falta nada para reclamarle al gobierno y eso lo tienen que reconocer", agregó.



"Este rato que me deja la vida lo quiero aprovechar todavía más"

Víctor Hugo Morales estuvo un mes y medio internado entre finales de marzo y abril por el agravamiento de su cuadro de coronavirus. Por eso tuvo que esperar hasta julio para recibir la primera dosis de la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford.

El 23 de marzo, días después de haber sido diagnosticado de coronavirus, Víctor Hugo relató en la apertura de su programa: “Siento que me ahogué en la orilla, no llegué a la vacuna y esto determinó que pegue con el COVID-19. Buena parte del año estuvo encerrado, pero me abrí de a poco, al canal y a las salidas con protocolos”, contó.

El 10 de mayo el periodista contó que tras recibir el alta y luego de una recuperación de varios días en una clínica especializada, podría regresar a su casa. En aquella ocasión, lanzó una emotiva frase: "Este rato que me deja la vida lo quiero aprovechar todavía más".