La Justicia rechazó la presentación del candidato opositor a presidente de Ñuls, Ignacio Astore, para que socios se integren a su lista por lo tanto en los comicios del domingo 19 habrá tres listas, las que se presentaron anoche ante la Junta Electoral, dado que la agrupación Unen se retiró de la contienda electoral para volcar su apoyo a la oposición. Hay algo menos de 20 mil socios habilitados para votar y el derecho se podrá ejercer con cuota de marzo paga, es decir se respetan las condiciones fijadas para el comicio organizado el 25 de abril y suspendido por la emergencia sanitaria. El oficialismo va con Cristian D’Amico, la oposición la lidera Astore y la tercera opción será la de Ariel Moresco por Movimiento 1974.

Si bien el estatuto de Newell’s en ninguna parte explicita que se prohíbe que una lista que no fue oficializada pueda tener a candidatos que se pasen a otra lista oficializada, el juez Pedro Boasso aseveró que quienes pidieron el amparo, Juan José Concina, Ignacio Boero y José Goity, no pudieron fundamentar la excepcionalidad y urgencia que requiere una medida cautelar para su aplicación. De esta manera, anoche el Movimiento de Independencia Leprosa reemplazó con otros socios a sus cuatro directivos que renunciaron, respecto a la lista presentada y oficializada para los comicios que debieron realizarse el pasado 25 de abril.

La lista de Unen, que liderada Concina, no fue oficializada porque éste no tenía 10 años de antigüedad como socio, lo que se exige para el máximo cargo en el club. La agrupación decidió no cambiar su candidato a presidente, retiró el pedido de oficialización para los comicios del 19 y anunció el respaldo a la lista opositora en un comunicado de prensa: “En Unen ratificamos nuestro compromiso irrestricto con la recuperación democrática e institucional del club. Seguiremos trabajando con el alma y el corazón para que Newell’s sea el club que nos merecemos: ganador y democrático. Seguimos apoyando la candidatura del doctor Astore a la presidencia, ya que representa a un conjunto de leprosas y leprosos preparados para gobernar y hacer de Newell’s un club aún más grande. Aportaremos incondicionalmente nuestras voluntades y proyectos para terminar con el autoritarismo y la prepotencia en el club”.

Las elecciones en Newell’s tienen un padrón habilitado para votar de poco menos de 20 mil socios. En junio de 2016 había más de 33 mil socios para participar de los comicios. La pérdida de masa societaria fue una constante con la llegada de la actual Comisión Directiva.

Entre las resoluciones que tomó la Junta Electoral, para votar se requerirá tener paga la cuota de marzo, por lo cual se mantienen los requisitos que se pedían para los comicios que se suspendieron en abril.