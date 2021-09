Durante el cierre de campaña del Frente de Todos en Tecnópolis, la vicepresidenta Cristina Kirchner hizo un paréntesis para hablar de la polémica mudanza de su nueva vecina, la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, a un lujoso PH de Pueyrredón y Las Heras, en una zona de Recoleta denominada "La Isla", acerca de cuya compra Vidal todavía no ha podido dar ninguna explicación.

"Pese a la crisis de vivienda que hay en el país, la exgobernadora pudo conseguir un piso igual que el mío en Recoleta, la zona más cara de Buenos Aires, a mitad de precio", recordó Cristina, quien agregó "Y a nadie le llama la atención... Nadie le pregunta nada".

"¡Qué suerte que tienen algunos y algunas!", señaló la vicepresidenta retomando su crítica a las posiciones sesgadas de algunas medios de comunicación en relación a los candidatos de Juntos por el Cambio.

Cristina también subrayó que la denuncia no surgió desde el oficialismo o sectores cercanos al Frente de Todos sino que lo reveló Esmeralda Mitre, hija del heredero del diario La Nación, quien disputa con los actuales dueños del periódico, la familia de Fernán y Julio Saguier, la herencia de su padre.

"Pónganle que yo soy una groncha peronista. Pero esto que estoy diciendo, ¿saben por quién me lo enteré? Por una rubia que no es peronista, no es groncha y que si esto fuera monarquía no sería menos que una duquesa", agregó la expresidenta, quien poco después recibió el saludo y agradecimiento de Esmeralda Mitre, a través de las redes sociales.

Para cerrar el fragmento destinado a la figura de la exgobernadora bonaerense y ahora precandidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires, Cristina se dirigió al presidente Alberto Fernández, que compartía el escenario junto con otros funcionarios y gobernadores, y bromeó: "Con esta suerte para conseguir vivienda, le tendrías que pedir la renuncia a (Jorge) Ferraresi (ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación) y ofrecerle el cargo a Vidal".

La mudanza de Vidal de la base militar de Morón, que remodeló tras ser elegida gobernadora y donde vivió durante sus cuatro años de mandato, al lujoso barrio de "La isla" fue revelada por Mitre a través de sus redes sociales a fines de agosto.

El nuevo departamento de Vidal tiene un valor de mercado superior a los 500 mil dólares, y las dudas acerca de los fondos con los cuales lo habría comprado surgieron a raíz de su última declaración jurada, la del 2018, en la que había declarado un ahorro de 3 millones de pesos.

"Hola @mariuvidal, contanos cómo hiciste en 3 años, pasar de vivir en Morón a la Isla, en Recoleta, en la esquina de mi casa. ¿Hiciste magia?, escribió Mitre el 20 de agosto en un explosivo tuit en el que arrobó a Mauricio Macri y a la cuenta de TW de la coalición opositora, y destacó que era "el barrio más caro de Buenos Aires".



Antes de que Vidal pudiera brindar detalles al respecto, el mentor político de la precandidata y actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, ofreció una pobre explicación: "La verdad es que no lo sé. Sé que salió algo en algún medio... pero no tengo el detalle. Tiene declaraciones juradas públicas como todos los funcionarios, como yo también presento la mía habitualmente. Tengo entendido que dio una explicación".

Este jueves, en una entrevista en radio La Red, Vidal habló de su "tranquilidad" respecto de la acusación hecha por Mitre y aseguró que compró el PH de Recoleta con parte de la venta del inmueble que compartía con su exmarido y "un crédito hipotecario a diez años".

"Está publicado en mi declaración pública cuando era gobernadora. Yo impuse por ley (en la provincia de Buenos Aires) la obligación de hacer una declaración pública para explicar con qué bienes ingresaba un funcionario y con cuáles se iba", se defendió Vidal y agregó: "Es mi único bien y no tengo nada que ocultar, estoy muy tranquila".