La primera precandidata a diputada por Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, no sólo mudó sus aspiraciones electorales de la provincia de Buenos Aires de la que fue gobernadora antes de perder con Axel Kicillof: también se mudó ella a CABA. Más puntualente, a un lujoso PH de Pueyrredón y Las Heras, un exclusivo sector de Recoleta denominado "La Isla". Se calcula que el inmueble vale unos 500 mil dólares y hay dudas respecto de cómo lo compró porque según su declaración jurada del 2018, había ahorrado 3 millones de pesos. "La verdad es que no lo sé. Sé que salió algo en algún medio...pero no tengo el detalle. Tiene declaraciones juradas públicas como todos los funcionarios, como yo también presento la mía habitualmente. Tengo entendido que dio explicación", dijo el jefe de Gobierno porteño, consultado en Radio con Vos por el origen del dinero del nuevo hogar de la candidata.

De acuerdo con su última declaración jurada, Vidal tenía tres millones de pesos, producto, entre otras cosas, de la venta de la casa que había compartido con su ex pareja Ramiro Tagliaferro en Morón. El ex ministro kirchnerista Aníbal Fernández fue uno de los se preguntó cómo consiguió el dinero: “¿Por qué no explica cómo compró el piso que tiene en Recoleta, partiendo de medio departamento en Haedo?”, se preguntó.

La Isla es un pequeño y exclusivo sector dentro del barrio de Recoleta, junto a la Biblioteca Nacional, rodeado de escalinatas y junto a la avenida del Libertador, cuyo valor promedio del metro cuadrado es de 5 mil dólares, muy por encima de cualquier otra localidad de la provincia de Buenos Aires. En algunos medios en los que se informa la nueva vida de Vidal, se da cuenta de que compró la casa con ahorros y un crédito hipotecario del Banco Ciudad.