Guido Ruiz, el adolescente de 17 años atacado a la salida de un boliche en la ciudad bonaerense de Colón por otros 3 jóvenes, denunció que recibió "amenazas" y que fueron a buscarlo a su casa. El caso tomó relevancia dado que uno de los agresores es Gino Ansaloni, un joven de 19 años hijo del diputado nacional por La Libertad Avanza, Pablo Ansaloni.

La causa fue caratulada como "tentativa de homicidio" y es investigada por la fiscal Magdalena Brandt, la titular de la Unidad Fiscal Nº1 de Colón. En ese marco se solicitó la detención de los violentos, aunque solo uno de ellos fue detenido por las fuerzas de seguridad. La víctima debió ser internada.

En declaraciones radiales Ruíz contó que "me golpearon entre dos en el baño y cuando la seguridad nos sacó afuera me estaban esperando en patota". En esa secuencia, el joven destacó que "Ansaloni es uno de los que me golpea en el baño" y lamentó que "intenté correr pero no pude hacer nada, me agarraron".

Por último, el joven contó que sus agresores buscaron intimidarlo, aunque sin éxito, por la misma agresión: "vinieron hasta mi casa a buscarme y no me encontraron, yo estaba internado". "El miedo y el trauma quedan", confesó Ruiz, aunque agregó que "tengo que continuar con mi vida". Finalmente concluyó que la causa está en la Justicia, donde espera "que hagan lo que tienen que hacer".

Actualmente solo uno de los 3 agresores se encuentra detenido a poco más de dos semanas del ataque. Según se informó en un parte policial se trata de Maximiliano Fabián Martínez, un joven de 20 años.

La violenta historia

Guido Ruiz fue atacado salvajemente por tres jovenes en el local bailable "Porteño", ubicado en la calle 16, entre 47 y 48, durante la madrugada del pasado domingo 15 de junio. La golpiza comenzó dentro del boliche y continuó en las afueras, cuando todos los involucrados fueron expulsados del lugar, sin importar si eran agresores o agredidos.

La víctima de 17 años fue tirada al piso, cuando Gino Ansaloni y otros dos jóvenes le pegaron piñas y patadas. Producto de los golpes recibidos Guadalupe Ruiz contó que su hermano sufrió una fractura de nariz, una fractura en la mandíbula con pérdida de dos piezas dentarias, un traumatismo en un ojo y varios golpes por todo el cuerpo. Si bien su cuadro cambió favorablemente, el joven llegó a ser internado en estado "delicado".

La hermana del agredido consignó que "se trató de un ataque premeditado" porque existía un conflicto previo entre los atacantes y el adolescente. "En el video se ve todo lo que le hacen, es inhumano. Son asesinos", criticó a quienes podrían haber acabado con la vida de su hermano.

Para la correcta recuperación de Guido Ruiz es necesario un proceso que incluyó e incluirá intervenciones quirúrgicas, una prolongada rehabilitación y un importante apoyo psicológico luego de la golpiza.

La agresión quedó documentada por las cámaras de seguridad de la zona. Gracias a este registro se observa que el violento episodio ya había comenzado dentro del local bailable. En la filmación también se puede visibilizar a cuatro transeúntes que no acuden en ayuda del joven, al igual que los patovicas o los policías que estaban en la zona, lo que recuerda al triste caso de Fernando Báez Sosa, asesinado en enero de 2020 por un grupo de rugbiers en Villa Gesell.

La imputación de "tentativa de homicidio" presentada por la fiscal Brandt se constituyó por la prueba de dicho video y fue ratificada por el juez del caso, César Solazzi, quien también firmó los pedidos de captura correspondientes.

En las primeras horas posteriores los abogados de los tres acusados iniciaron la defensa de sus clientes por medio de varios recursos. Por otro lado, la fiscalía busca identificar a un presunto cuarto atacante, que también habría participado de las agresiones según el testimonio de Guido Ruiz, aunque no fue capturado por las cámaras.