Hoy jueves 28 de agosto, River y Unión de Santa Fe juegan desde las 21.15 por los octavos de final de la Copa Argentina 2025, en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Cómo seguir el partido en vivo y on line y las probables formaciones de Marcelo Gallardo y Leonardo Madelón.

Cómo ver en vivo y on line River vs Unión por Copa Argentina

El partido será televisado por TyC Sports y transmitido a través de TyC Sports Play. La señal televisiva se puede sintonizar mediante plataformas de streaming como DGO, Flow y Telecentro Play, entre otras.

La probable formación de River hoy vs Unión

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo o Kevin Castaño; Facundo Colidio, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.



La probable formación de Unión hoy vs River

Unión de Santa Fe: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Mateo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

