El diputado provincial de Corrientes, Miguel Arias, que fue baleado en un cierre de campaña en la localidad de Tapebicuá, habló por primera vez luego del ataque del 26 de agosto y aseguró que "el disparo lo recibí yo, pero podría haber sido para cualquiera de los que estábamos ocupando el escenario e incluso alguien del público".

"Es un hecho muy grave porque no se trata de que me impactaron con una bala a mí, sino en el contexto de un cierre de campaña. Lo que creo es que todavía no hay elementos en la causa para tener una hipótesis firme", aseguró Arias en una entrevista con C5N.

La noche del jueves 26 de agosto, Arias acompañaba a los candidatos a intendente y concejales del Frente de Todos en Tapebicuá, a 50 kilómetros de Paso de los Libres, en el acto de cierre de campaña de cara a las elecciones provinciales, que se celebraron el domingo 29.

Mientras estaba en el escenario, el diputado recibió un disparo calibre 22 en el estómago, y debió ser trasladado de urgencia a un hospital zonal, donde fue intervenido quirúrgicamente. El rápido accionar de los médicos le salvó la vida y ahora continúa con la recuperación.

Sin embargo, pese a que ya pasaron varias semanas, la causa judicial por "intento de homicidio" no tiene ningún imputado ni detenido. "Creo que es prematuro expresar qué pasó. No lo sabemos. La justicia se encuentra abocada a la investigación y debemos ser respetuosos de sus tiempos", dijo Arias.

Al mismo tiempo, añadió que está muy conforme con la investigación. "Estoy paciente, tranquilo, conforme con lo que se está haciendo. No hay que acelerarse por encontrar un culpable, sino llegar a dilucidar qué paso y que se castigue a el o los culpables si son encontrados, porque es la manera que vamos a estar más seguros todos", sostuvo.

Hace una semana, Arias fue dado de alta y precisó que ya hace una vida "casi normal", luego de haber estado diez días internado en el hospital Escuela “General San Martín”, de la capital de Corrientes.