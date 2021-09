TEATRO

Las cautivas

Un malón irrumpe en una boda y secuestra a la novia, una joven mujer francesa llamada Celine. Ya entre la tribu, en pleno festín, Celine será salvada por un inesperado protector: una india llamada Rosalila. Las dos mujeres se fugarán juntas a través de la monótona geografía de la Pampa. Con dramaturgia y dirección de Mariano Tenconi Blanco, Las cautivas es la primera obra de la tetralogía La Saga Europea, de la Compañía Teatro Futuro, conformada por un grupo de cuatro obras ambientadas en el siglo XIX que se proponen explorar la relación entre Latinoamérica y Europa a través del tamiz de la literatura. Producción artística de Carolina Castro, vestuario de Magda Banach, luces de Matías Sendón, escenografía de Rodrigo González Garillo y música original de Ian Shifres. Con Laura Paredes y Lorena Vega.

Viernes a las 19, sábado y domingo a las 17, en el Teatro de la Ribera, Av. Pedro de Mendoza 1821. Entrada: $350

Cae la noche tropical

Dos hermanas octogenarias que viven en Río de Janeiro evocan el pasado y departen acerca de los amores de una vecina más joven. Según Puig, el tema fundamental de su novela es el afecto. Y comenta: “En la vejez crece el ansia de afecto. Cuando no se puede más planear el futuro, se eleva la necesidad de afecto, de entregar afecto. La actividad última, casi única, es afectiva”. Esta versión escénica de la última novela de Manuel Puig se estrenó originalmente en 2018, con funciones agotadas, y acaba de reponerse. Dirección de Pablo Messiez, que firma la adaptación junto a Santiago Loza, música original de Carmen Baliero y vestuario de Renata Schussheim. Con Leonor Manso, Ingrid Pelicori y Eugenia Guerty.

Miércoles a domingo, a las 19, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $600.

MÚSICA

El contraveneno

Gori vuelve a las raíces con cuatro nuevas canciones breves, simples y directas en este EP que ya se puede escuchar en las plataformas digitales, aunque se anuncia para fin de año una edición limitada en vinilo. "Conocí miles de otros géneros musicales más, pero el punk rock fue el que me marcó una dirección y me trajo hasta donde estoy ahora", sostiene. Sus nuevas canciones –la que titula el álbum, “Mala racha”, “En realidad sí” y la brevísima “La foto de Joy”– fueron compuestas en cuarentena, inspiradas por bandas como The Undertones o The Dickies, y su autor asegura que no entran en ninguno de sus otros proyectos aún en actividad, como Fantasmagoria y Boconas. El contraveneno fue grabado en el estudio Boston Rec, por Chester Rezzano, todos los instrumentos están a cargo de Gori, a excepción de la batería, que es interpretada por Chino Biscotti, de Cadena Perpetua.

Aquí, allá y en todas partes

Subtitulado como Las canciones de Tanguito, Moris y Los Seasons, acaba de salir el segundo volumen de este proyecto audiovisual y colaborativo que dirige y produce Juan Ravioli. Es un proyecto que toma su nombre y está inspirado en un ciclo fundacional organizado por Miguel Grinberg y Susana Salzamendi a fines de 1966, del que participaron algunos jóvenes músicos que frecuentaban el bar La Cueva y que años más tarde serían considerados pioneros del rock en español. Sucesor del volumen inicial editado en 2019, este segundo opus incluye –entre otros– a Sol Bassa versionando “Tengo 40 millones”, de Moris; Mariano Esaín haciendo “El hombre restante”, un tema de Javier Martínez que interpretaba Tanguito; y Compañero Asma haciendo lo propio con “Rebelde”, de Los Beatniks, el grupo de Moris y Pajarito Zaguri.

ONLINE

American Rust

En 2009 el escritor neoyorquino Philipp Meyer (El hijo) publicó su primera novela, American Rust, una afilada descripción de la decadencia de la clase media en el nuevo estado de las cosas económicas en los Estados Unidos. Con algunos cambios en el lugar y relevancia de los personajes centrales, esta adaptación seriada que debuta mañana en Paramount+ (un capítulo por semana, a la vieja usanza) tiene como protagonista al jefe de policía de Rust Belt, “una ciudad de Pennsylvania llena de gente buena que toma malas decisiones”, según la descripción oficial. Cuando la noticia de un homicidio comienza a horadar la paz del lugar, el personaje interpretado por Jeff Daniels debe tomar una serie de resoluciones nada sencillas, en particular a la hora de proteger al hijo de la mujer de la cual está enamorado, cuyo rostro es el de la actriz Maura Tierney. La miniserie adopta así los tonos del policial, aunque la mirada cruda sobre la realidad social no abandona los nueve episodios que la integran.

La directora

Con cincuenta años recién cumplidos Sandra Oh, actriz canadiense hija de inmigrantes coreanos, es dueña de una notable carrera tanto en el cine como en la televisión, de Grey’s Anatomy a Entre copas. En esta nueva comedia dramática producida para Netflix interpreta a la primera directora mujer del departamento de idioma de la Universidad Pembroke. Creados por la actriz y productora Amanda Peet, los seis capítulos de media hora conjugan una afilada crítica al mundo académico contemporáneo, al tiempo que ponen en tensión los diferentes discursos sobre raza, sexo y género, sin dejar de lado el sentido del humor. Jay Duplass y Bob Balaban, entre otros rostros reconocibles, acompañan a Oh en el reparto.

CINE

El hombre del presidente

Han Cine, el encuentro anual con el cine coreano, está presentando de manera virtual y gratuita trece largometrajes recientes de esa pujante cinematografía. Entre títulos de autores como Hong Sang-soo y ejemplares de género como el policial o el drama de época, también podrá verse este largometraje del realizador Woo Min-ho, tenso relato de ficción basado en el magnicidio del dictador Park en 1979 y la película más vista en Corea del Sur en 2020. A diferencia de The President’s Last Bang (2005), otro film que recreaba la historia desde la óptica de la sátira política, Woo adhiere a las virtudes del thriller de época, con fotografía de tonos opacos a tono. El protagonista no es otro que el jefe de seguridad, eventual responsable del asesinato, en un camino de creciente desazón y paranoia que remite a los juegos de poder shakesperianos. Todas las películas del festival pueden verse en CineAr Play hasta el 26 de septiembre. Programación completa de Han Cine en https://www.facebook.com/hancineba/

Las ranas

El actor y cineasta Edgardo Castro está nuevamente de estreno con su tercer largometraje, que vuelve en parte al estilo de su ópera prima, la justamente celebrada La noche. La protagonista de la historia es Barbie, una chica del conurbano que vive vendiendo medias en la calle y viajando regularmente a la cárcel para encontrarse con un muchacho preso. Ella es una “rana”, según la jerga carcelaria, una mujer que transporta objetos, drogas, dinero o afecto dentro de las paredes de la prisión. Dirigiendo a actores no profesionales, Castro evita el sentimentalismo y la explotación estética de la marginalidad para ofrecer un inteligente y sensible retrato humano. En Malba Cine y otras salas comerciales.

TV

Sacrificio

Europa Europa continúa sumando producciones de países poco representados en las plataformas de streaming, como esta miniserie checa basada en la vida y muerte reales de Jan Palach, el estudiante que terminó prendiéndose fuego en público como forma de protesta luego de la invasión soviética en Praga. Dirigidos por la prestigiosa realizadora Agnieszka Holland (Olivier, Olivier) y estrenados originalmente en 2013, los tres episodios siguen de cerca los pasos de los familiares de Palach a la hora de limpiar el nombre de joven, inexorablemente enfrentados a la poderosa maquinaria propagandística del régimen. Los ayuda legalmente la abogada Dagmar Burešová, cuya encarnecida defensa de los líderes de la oposición política, perseguidos durante los años 70 y 80, la transformaron en la primera Ministra de Justicia mujer luego de la caída del comunismo. La serie fue tan exitosa en su país que termino reeditándose en una versión abreviada para cines.

A partir de mañana, lunes a las 22, por Europa Europa.

Roswell, New Mexico

La tercera temporada de la serie sci-fi basada en los libros de Roswell High, estrenada hace un par de meses en los Estados Unidos, comenzó a emitirse en la señal latinoamericana de Warner. Los extraterrestres continúan escondidos detrás de una apariencia humana en el pueblito titular de Nuevo México y la temporada 2 terminó con un evento inesperado: Max Evans, el personaje interpretado por Nathan Dean, enfrentado a un alienígena idéntico a él. Las novedades de la trama incluyen una misteriosa señal radiofónica y la formación de un grupo clandestino con poderes más que especiales, mientras flota la pregunta filosófica “¿Quién define quiénes somos?”.

Martes a las 23.50, por Warner Channel.