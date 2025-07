Tras la victoria electoral de la candidata del Partido Comunista chileno, Jeannette Jara, en las internas presidenciales del oficialismo, la última encuesta de CADEM, difundida este lunes, la proyecta como posible rival del candidato ultraderechista José Antonio Kast en una eventual segunda vuelta en los comicios de noviembre. En su primer discurso tras conocerse los resultados, la exministra de Trabajo hizo un llamado a la "unidad" de las fuerzas progresistas para frenar el avance de la extrema derecha.

Economista y figura destacada en los gobiernos de Michelle Bachelet y Gabriel Boric, Jara se impuso en las primarias y representará al bloque oficialista Unidad Por Chile. En su discurso, abogó por construir un frente de izquierda "lo más amplio posible" para resistir la arremetida conservadora. “No nos engañemos: enfrentamos un escenario donde el populismo de ultraderecha ha crecido. Usan los problemas reales de la gente para hacer retroceder los avances sociales”, advirtió.

El nuevo sondeo de CADEM, realizado de forma previa a las primarias, muestra un alza en la intención de voto espontáneo para Kast (24 por ciento),candidato del Partido Republicano, y también para Jara (16 por ciento), quienes avanzarían a segunda vuelta. Ambos crecieron cinco y tres puntos, respectivamente. En tercer lugar aparece Evelyn Matthei (10%), que cayó nueve puntos en las últimas cuatro semanas. Franco Parisi, del Partido de la Gente, también obtuvo un 10 por ciento, igualando a Matthei.

Las primarias se realizaron con voto voluntario y participación en el exterior, pero aún así registraron una baja asistencia de poco más de 1.400.000 votantes, lo que equivale al 9 por ciento del padrón, unas 300.000 personas menos que en la interna entre Boric y Daniel Jadue, en 2021. Jara superó así a Carolina Tohá (Socialismo Democrático), Gonzalo Winter (Frente Amplio) y Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social). El gran interrogante ahora es si Jara podrá disputar con éxito el liderazgo frente a las candidaturas de derecha.

Propuestas y construcción de unidad

Con un tono emotivo, la dirigente comunista ofreció su discurso en la sede de su partido, acompañada de los demás candidatos derrotados en la primaria, en un signo de unidad. “Hoy vengo a ofrecer mi corazón, con mi corazón de mujer chilena, con amor y unidad”, proclamó Jara ante el auditorio.

“Los llamo a no soltar nuestras manos para enfrentar desde la unidad política y social más amplia posible a la ultraderecha”, instó Jara, flanqueada por Tohá, su principal contendiente interna y excompañera de gabinete. En su mensaje, Jara enfatizó que “las diferencias no son un problema, son una oportunidad”, reafirmando su apuesta por una coalición de centroizquierda con principios firmes. Su triunfo marca un hito para el Partido Comunista, que por primera vez lidera la candidatura presidencial de todo el bloque progresista, aunque Jara aclaró que buscará ampliar su base hacia sectores moderados.

Entre sus principales propuestas figura la eliminación del sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), bandera que impulsó desde el Ministerio del Trabajo. “No tiene sentido ganar una elección para luego abandonar las banderas”, expresó en diálogo con Radio Cooperativa.

Creado durante la dictadura de Pinochet, en 1980, el sistema de AFP —basado en la capitalización individual— ha sido objeto de duras críticas por generar pensiones insuficientes, especialmente para mujeres, trabajadores informales y personas con trayectorias laborales intermitentes. Jara propone su reemplazo por un modelo público, solidario y de reparto, con el objetivo de recuperar el rol del Estado en la garantía de derechos sociales y asegurar pensiones dignas, al margen de los vaivenes del mercado.

Otro punto clave en la plataforma de Jara es su posición crítica respecto al acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación del litio en el Salar de Atacama. Este convenio busca que Codelco, la empresa estatal, asuma el control mayoritario de las operaciones a partir del próximo año. Sin embargo, la participación de SQM —una empresa privada vinculada al pinochetismo y con antecedentes de irregularidades— genera fuertes controversias.

Jara ha expresado reparos importantes frente a este acuerdo, cuestionando el papel que SQM seguirá desempeñando en la industria estratégica del litio chileno. Aunque respeta las decisiones del gobierno actual, advirtió: "Si el acuerdo no está consolidado cuando termine esta administración, buscaré otro camino".

Con el respaldo explícito de los demás candidatos del oficialismo, Jara instó a la centroizquierda a cerrar filas frente a los rivales de la oposición, Kast y Matthei. “La historia democrática de nuestro país nos deja esa lección, con la labor que desarrollaron todos los expresidentes desde el retorno a la democracia”, señaló, evocando a Salvador Allende, Bachelet y al actual mandatario. También citó al padre Alberto Hurtado para subrayar su compromiso con el servicio público.

Una izquierda "extrema" o "conciliadora"

Desde el otro lado del espectro político, Kast calificó el triunfo de Jara como la consolidación de una “candidatura de izquierda radical” que representa “la continuidad de un Gobierno fracasado” como el que considera que lleva adelante Boric. “Lo de ayer refleja continuidad. Nosotros no necesitamos disfrazarnos para conquistar a una ciudadanía que está cansada”, expresó en conferencia de prensa.

Por su parte, Matthei, aspirante de la derecha liberal bajo Chile Vamos, también vinculó la baja participación a un rechazo al oficialismo: “Los chilenos no quieren peleas ideológicas. Quieren soluciones concretas”, afirmó. No obstante, reconoció en Jara una figura coherente y de acción: “Es una persona que dice lo que piensa, que ha tenido una postura y que además ha hecho cosas concretas”, destacó en una entrevista concedida a Radio Concierto.

En un guiño a sectores moderados, Matthei marcó diferencias con Kast en temas de género, al asegurar que no eliminará el Ministerio de la Mujer ni pondrá trabas para acceder a anticonceptivos: “No me parece que se deba pedir receta para la píldora anticonceptiva ni para cualquier método si no quieres quedar embarazada”. Incluso llegó a decir que el candidato pinochetista del partido liberal, Johannes Kaiser, es "mucho más respetuoso con las mujeres" que Kast.

Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, el partido de la derecha tradicional que impulsa la candidatura de Matthei, indicó que lo que se ha vivido en la elección primaria oficialista fue una derrota del Gobierno. “Más del 90 por ciento de las personas no fue a votar, no quieren la continuidad del Gobierno (…) Nosotros tenemos que ser capaces de demostrar que Jeannette Jara es lo peor de este Gobierno, es más de lo peor, porque Jeannette Jara representa lo más extremo de este Gobierno”, ha subrayado en una rueda de prensa.

Sin embargo, Jara se presenta como una candidata conciliadora, que busca unir al progresismo para frenar el avance de la ultraderecha, y ese llamado ha sido bien recibido. El presidente, aún en su permiso paternal tras el nacimiento de su primera hija, recibió a Jara este lunes “con el corazón hinchado” en su casa del barrio Yungay. La esperó en la puerta y la abrazó mientras esta hablaba con la prensa.

Desde su cuenta de X, el mandatario ya había felicitado a la candidata del comunismo por su victoria y replicó su mensaje de unidad para el progresismo. "Lo que viene no será fácil, pero Jeannette sabe de batallas difíciles. Ahora, todos juntos a trabajar por la unidad y convocar a la mayoría a construir un país más justo y feliz”, escribió el mandatario en sus redes. Jara respondió brevemente: “Gracias, presidente Boric. ¡Con unidad, esperanza y trabajo, seguiremos avanzando!”