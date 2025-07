Fueron días miserables para Milei. Se veía venir. Gobernadores y legisladores, unos extorsionados, y otros embaucados con falsas promesas durante un año y medio. Francos, el “bueno” del gobierno, intentó continuar con su gastada letanía, confiando en que volverían a allanarse a sus presiones, guardando en algún viejo arcón sus identidades políticas y compromisos ante el electorado. Eso sí, algunos se justificaban desde el “realismo”. Un ejemplo paradigmático son las “explicaciones” del gobernador tucumano: “yo defiendo a mi provincia”, por eso nos escindimos del bloque de UxP y les votamos y vetamos todas las leyes a Milei, RIGIs que entregan gratis y por la eternidad nuestras riquezas naturales, facultades extraordinarias que posibilitaron la liquidación de leyes sociales y culturales, y un endeudamiento del país que lo coloca en imposibilidad política de ser asumido. Sin embargo, la liga de gobernadores, inspirada hace un siglo y medio por Julio. A. Roca, retornó desde su pasividad y acompañó la posición firme y consecuente que mantuvo el bloque de UxP durante todo este tiempo oscuro para el pueblo y la democracia. También fracasó el intento del presidente y su ejército de trolls de culpar al Parlamento y a los gobernadores de la inminente “hecatombe” que sobrevendría si se votaban las leyes a favor de las provincias, universidades, jubilados y discapacitados. La derrota parlamentaria venía precedida por luchas sociales, políticas y sindicales en las calles, incluyendo la reacción en todas las plazas del país rechazando la condena arbitraria a Cristina. El presidente no pudo evitar su actitud violenta, ya que le resulta imposible convivir en el juego democrático de la división de poderes y la presencia activa y participativa del pueblo y sus organizaciones, en los acontecimientos institucionales y electorales. Milei amenaza con el recurso constitucional del veto, agrega que de no lograrlo lo judicializará, pero advierte que “aplastará” a la oposición en las elecciones.

Consecuentemente, no cumplirá con lo decidido por el Parlamento, ya que comprometería su sacrosanto superávit fiscal. La traducción elemental es que se desliza hacia un Estado de excepción, una situación abiertamente antidemocrática. El gobierno no está solo en esta aventura, por el contrario, el gran empresariado lo sustenta en forma explícita como ya lo formuló la cámara de empresas norteamericanas para que sigan sus negocios y ganancias con las bicicletas financieras de diferentes rodados, según la ocasión. Algunos medios aliados incluso titularon “Rebelión”, convocando al gobierno al triple veto. El presidente no puede disimular su estado de rabia. El plan económico cruje por la creciente protesta social y sus inconsistencias macroeconómicas. Tanto es así que comenzaron las dudas y cuestionamiento desde los grandes grupos financieros, que siguen elogiando el plan, pero retiran sus posiciones del carry trade con el que “el Messi de las finanzas” pisa el valor ficticio del dólar. Luego de un año y medio del ajuste más grande de la historia y superpoderes delegados, los resultados para la mayoría de la sociedad son decepcionantes. Su supuesto gran éxito, la desaceleración inflacionaria, habrá calmado la disconformidad de una parte de la gente, pero no alcanza para atender las necesidades básicas de quienes tienen salarios atrasados o directamente no lo tienen. ¿Acaso se tratará del veto presidencial para ayudar a nuestros compatriotas bahienses a reconstruir su ciudad? ¿“Romper todo”, será que las provincias reciban los aportes del tesoro nacional y lo recaudado del impuesto a los combustibles, luego de un año y medio sin transferencias del gobierno nacional y con la obra pública paralizada?

El panorama político se alteró. La imagen más patética fue la de un Tucumán sin celebración presidencial por el 9 de Julio. La niebla se disipó repentinamente cuando la vice videlista Villaruel viajó sin inconvenientes a la Casa Histórica. Otro signo de debilidad política.

El presidente reaccionó amenazando que en octubre la Libertad “arrasaría”. Hasta ahora los arrasados son los y las ciudadanas, su salario, su trabajo, los hospitales y universidades, la cultura y la educación pública. Todo aquello que se intenta subsanar desde el Parlamento. También se está rompiendo el mercado interno, arrasado por una apertura descabellada de importaciones (29 por ciento más que el año pasado, según el Indec; y el doble de productos vía sistema courrier); la desregulación económica hizo que las tarifas suban exponencialmente y con ello los costos de producción. Siguiendo con lo que se rompió, habría que ponderar los resultados de lo hecho por los libertarios con las facultades delegadas (Ley Bases) y el mega DNU 70/23. Se cerraron, disolvieron o dejaron sin efecto vía recorte presupuestario a una enorme cantidad de organismos y fondos fiduciarios, entre los que se destacan el INADI, el INTI, el INTA, los Institutos Nacionales de Agricultura Familiar, el de Vitivinicultura, la Dirección Nacional de Vialidad, programas para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, el Fondo de Asistencia para víctimas de trata, el Pro.Cre.Ar, la agencia de noticias Telam; y dejó sujeta a procesos de privatización a empresas estatales como Enarsa, Corredores Viales, Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio y Nucleoeléctrica Argentina. También rompió por dos años el presupuesto nacional, recorte a las jubilaciones, ancla a los salarios y aumento del desempleo y la pobreza. Se desnuda todo lo que rompieron con la motosierra y los superpoderes. Pero la verdadera casta, sigue vivita y coleando.

En suma, se viene cayendo el disciplinamiento y la extorsión con la que hasta aquí el gobierno bloqueaba al Congreso. Milei se enfurece, la política lo desborda y la sociedad a su vez desborda a la política ya que las promesas de felicidad no se cumplen. Se suman los ruidos de su corrupción. El caso de la cripto estafa $Libra y el misterio de las valijas de la CPAC, ocupan los titulares de los medios, incluso, los que apoyan su plan económico. El proyecto político se desliza hacia la frustración de quienes depositaron expectativas. Los financistas del JP Morgan y la Wells Fargo decidieron “tomarse un respiro”. El modelo cruje.

*Secretario General del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación "Floreal Gorini".