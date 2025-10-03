Este viernes 3 de octubre será un día clave para la investigación del triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Tras haber arribado a la Argentina, Matías Agustín Ozorio, acusado de ser la mano derecha del líder narco peruarno Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J", será indagado por el fiscal del caso.

Ozorio llegó en la noche de este jueves a Buenos Aires, tras su expulsión de Perú. Fue traído en un avión de la Fuerza Aérea Argentina, en el que viajó una delegación compuesta por siete integrantes del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal, entre ellos el director general de Cooperación Policial Internacional (Jefe de Interpol en Buenos Aires) de la PFA, Comisario Mayor Marcelo Chiappero, y el comisario mayor de la Policía Bonaerense, Flavio Andrés Marino, y cinco miembros de la Delegación Departamental de Investigación de La Matanza de la Policía Bonaerense.

El fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, había adelantado que planea indagar a Ozorio este mismo viernes, un trámite que -según informó Noticias Argentinas- está previsto para las 10 hs.

Por este motivo, y tal como ocurrió con otras testimoniales de la causa, ya hay un gran operativo en la zona del Polo Judicial de San Justo. Se cree que poco antes de la llegada de Ozorio, el tránsito se corte en la zona.

Ozorio está acusado de ser el segundo al mando en la organización liderada por "Pequeño J" y uno de los autores intelectuales del triple femicidio de las jóvenes.

Mientras Ozorio ya se encuentra a disposición de la Justicia argentina, Pequeño J sigue bajo custodia en Perú, su país natal. Allí tendrá una audiencia de identificación este viernes y después será trasladado a un penal.

Por su nacionalidad, debe ser extraditado, un trámite que puede demorar unos dos meses.

La apertura de celulares, pericia clave para la investigación

Además, este viernes también se llevará a cabo la apertura de todos los teléfonos secuestrados en la causa. Las autoridades confirmaron que los dispositivos de los nueve detenidos del caso pueden ser abiertos sin inconvenientes.

Se trata de un trámite fundamental, ya que permitirá acceder a información de cómo se manejaba la organización, la participación de los detenidos en los asesinatos y también podría dar pistas acerca de las dos personas que todavía no fueron apresadas.

Magalí Celeste González Guerrero: dueña de la propiedad donde se hallaron los cuerpos.

dueña de la propiedad donde se hallaron los cuerpos. Miguel Villanueva Silva: también dueño de la propiedad y pareja de Guerrero.

también dueño de la propiedad y pareja de Guerrero. Daniela Ibarra: la policía la halló lavando manchas de sangre en la vivienda donde fueron encontrados los cuerpos de las tres víctimas.

la policía la halló lavando manchas de sangre en la vivienda donde fueron encontrados los cuerpos de las tres víctimas. Maximiliano Parra: también lo encontraron lavando manchas de sangre en la casa del crimen.

Los cuatro se negaron a declarar cuando fueron indagados y fueron imputados por “homicidio calificado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”. Los cuatro, además, están en la prisión de Melchor Romero.

