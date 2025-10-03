Seguí en vivo las cotizaciones de todos los tipos de dólar para este viernes.
La cotización de apertura del dólar
El dólar oficial abrió a $1400 para la compra y $1450 para la venta.
El mercado, en el lavarropas
Por Juan Garriga
A pesar de los anuncios del secretario del Tesoro, Scott Bessent, y del viaje que prepara Luis Caputo a Estados Unidos, el mercado volvió a marcar tensión este jueves. El riesgo país subió 34 puntos en la jornada y cerró en 1.264 unidades, mientras el dólar mayorista avanzó 1,5 pesos y terminó en 1.424,5. El oficial bajó 2 pesos, hasta 1454, y el CCL disminuyó hasta 1548. La cotización del mayorista acumula casi 100 pesos en lo que va de la semana, una dinámica que revela el cambio de escenario tras el final de la liquidación extraordinaria del agro. En paralelo, el riesgo país ya trepa más de 125 por ciento respecto del registro más bajo de enero, cuando había caído hasta 560 puntos.
A cuánto cotiza el dólar hoy
El dólar blue está a $1430 para la compra y a $1450 para la venta.