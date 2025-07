El ex presidente del Banco Central Miguel Ángel Pesce criticó el plan económico del gobierno nacional y afirmó que “estamos en un parate de consumo que se verá pronto en las estadísticas. Pesce atribuyó los desacoples entre las tasas de interés y el dólar que se produjo en los últimos días a que cuando hay un exceso de pesos los bancos no tienen instrumentos para colocarlos.

En declaraciones radiales el ex funcionario señaló que “el problema de fondo no se resuelve con habilidad para saltar las demandas financieras”.“Estamos en un parate de consumo y lo vamos a empezar a ver en las estadísticas pronto”, remarcó y dijo que “el Gobierno no pudo sostener los niveles de importación que estaba teniendo” debido a la mayor demanda de divisas a partir del tipo de cambio que se había alcanzado.

“El mercado financiero argentino no puede cambiar el ahorro por inversión o préstamos”, advirtió Pesce y explicó: “Cuando tenemos exceso de ahorro, los bancos no tienen que hacer con ese dinero y el Banco Central interviene esterilizando el dinero”. Pesce consideró que “este Gobierno es muy crítico del esquema de pases, es decir, operaciones del Banco Central de pocos días”, pero advirtió que “el asunto es que hace la gente con los pesos”.

“La gente no sabe qué hacer con los pesos y cuando desconfía se corre al dólar”, remarcó el ex titular del BCRA.Pesce también apuntó a la caída del saldo comercial que se redujo a U$S 600 millones, y remarcó que se “están usando US$800 millones en turismo al exterior”.“Se necesita que se aumenten las exportaciones y que los sectores competitivos de la Argentina puedan exportar”, afirmó.En otro orden puso el acento en los ajustes de tarifas: “El aumento del precio de los servicios cuadriplicó el incremento de precios”.Asimismo descartó la posibilidad de una dolarización por falta de reservas: “Cuando dolarizas también dolarizas los depósitos y no hay reservas para hacerlo en Argentina”.