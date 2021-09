Marcelo Bielsa, entrenador del Leeds United de la Premier League y exDT del seleccionado argentino, se expresó sobre el conflicto entre la FIFA y la liga inglesa en cuanto a la cesión de futbolistas, como sucedió en las últimas fechas de Eliminatorias, y consideró que hay que "jugar menos y cobrar menos".

"Es una cuestión de sentido común. Si un jugador se va por 10 días de su club, vuelve un día antes del partido que tiene que jugar en su liga y cuando llega no puede jugar ese partido y tiene que estar 10 días en cuarentena... No se fue por 10 días, se fue por 21. Entonces de las 4 semanas del mes hay 3 que no puede jugar para el club que pertenece. Si hay fecha FIFA en septiembre, octubre y noviembre... De 3 meses participa 3 semanas. Frente a esa realidad es imposible pensar que no va a pasar nada (por parte de los clubes)", reflexionó el rosarino en conferencia de prensa.



En la previa del partido de Leeds (2 puntos) contra Liverpool (7) este domingo a las 12.30, el técnico rosarino hizo hincapié en la cantidad de encuentros que se juegan en cada temporada. Vale recordar que Leeds tuvo en estas Eliminatorias convocado al brasileño Raphinha, quien no se sumó al equipo de Tite al igual que el resto de los jugadores de ese país que militan en la Premier.

"También las selecciones nacionales tienen que desarrollar sus actividades -continuó el Loco- y mantener vivo el sentimiento de representar a su país. Esa es la coyuntura de lo que pasa hoy. Y eso se resolverá del modo que las autoridades crean mejor. Pero el verdadero problema es que hay muchos partidos con la excusa de que el fútbol es muy caro. Es una verdad pero no es toda la verdad, porque también a la industria le conviene que haya muchos partidos. No le importa el saturamiento, las lesiones, el rendimiento. Entonces, el gran secreto es que todos ganemos menos y que haya menos partidos".



La "inflación" del fútbol

Rupturista como es habitual, Bielsa propuso: "Mi posición es frenar la inflación en el fútbol, el costo exagerado de los honorarios y del valor de los jugadores... Jugar menos, que el juego sea mejor, reducir el precio de las entradas para que los espectadores puedan ir a ver fútbol e invertir mucho en formación para que haya muchos más jugadores buenos”.

"El problema principal es que hay más partidos que los que se pueden absorber. Entonces, la justificación para que haya tantos partidos y tanta competencia es que el fútbol es muy caro por lo que cuestan y ganan los jugadores y todos los implicados en el deporte. Esa es la explicación que se ofrece, pero esa es una verdad a medias", reflexionó el técnico, apuntando a la "industria" del fútbol en su conjunto.

Para Bielsa, los actores del fútbol -entre quienes se incluyó- que reciben "honorarios por participar", deberían "cobrar menos para que se pueda jugar menos".

¿Cómo mejorar la competencia?

"Si un club tiene 40 jugadores, hay 20 que no enriquecen la competencia participando para otros equipos. Entonces también mejorar la competencia mejora los jugadores y también es necesario no simplemente que un jugador salga de un club, vaya a otro, crezca y vuelva al club propietario... Sino que se puedan fortalecer a los equipos más débiles. Cuanto más fuerte sea la oposición, mayor es el crecimiento de los equipos".