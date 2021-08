A diferencia de la Selección Argentina, que contará con todos los jugadores citados por Lionel Scaloni, Brasil sufrirá una gran sangría en la triple fecha de Eliminatorias para el Mundial de Qatar. Tanto que el entrenador Tité ya desafectó a nueve jugadores que militan en la Premier League y también se le sumó la baja del mediocampista Matheus Nunes, de Sporting de Portugal. Por eso, el técnico citó a otros nueve futbolistas para los tres partidos en las próximas dos semanas.

Los arqueros Alisson y Ederson; el defensor Thiago Silva; los mediocampistas Fabinho y Fred; y los delanteros Raphinha, Roberto Firmino, Gabriel Jesús y Richarlison no participarán de los partidos ante Chile, Argentina y Perú ya que no viajaron a Sudamérica por la resolución de los clubes de la Premier League de no ceder a los futbolistas por la cuarentena obligatoria que deben hacer al regreso a Inglaterra. Ante las bajas obligadas, Tité optó por sumar a Everson, Santos, Miranda, Edenilson, Gerson, Hulk, Malcom, Vinicius Jr y Matheus Nunes, que juega en Portugal y tampoco fue cedido por el Sporting de Lisboa.

Ante esa panorama complejo, los primeros en llegar a la concentración de Brasil en San Pablo fueron Lucas Veríssimo, Danilo, Alex Sandro, Claudinho, Gabigol, Matheus Cunha y Vinicius Júnior. El resto del plantel, que quedó en un total de 24 integrantes, comenzó a sumarse en horas de la tarde y se completará el martes con el arribo de Neymar y Marquinhos, compañeros de Lionel Messi en París Saint Germain. El primer entrenamiento será en la tarde del lunes en el centro de entrenamiento de Corinthians, en San Pablo.

Brasi es el líder de las Eliminatorias con puntaje ideal luego de seis partidos y en la triple fecha visitará a Chile, el jueves próximo en Santiago. Después recibirá al seleccionado argentino el domingo 5 en San Pablo, y el jueves 9 será anfitrión de Perú, en Pernambuco.