Central entrena con la atención puesta en Marco Ruben y Milton Caraglio, jugadores que por problemas físicos no retomaron los entrenamientos con normalidad tras la caída ante Boca. El equipo de Cristian González visitará el miércoles a Banfield: Busca puntos para pelear por la clasificación a las copas y bajo parte médico también se encuentran Damián Martínez y Nicolás Ferreyra.

Ruben tiene dolores en el tobillo izquierdo y no pudo entrenar en toda la semana. Hoy será probado por Kily González con la intención de que pueda completar la práctica para así pensar en su presencia el miércoles a las 18.45 ante Banfield en el sur bonaerense. Mañana el plantel de Central no entrenará debido a la realización de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Por lo cual si hoy Ruben muestra problemas físicos se comprometerá su presencia ante el Taladro. En una situación similar se encuentra Caraglio. Aunque en su caso el goleador tiene molestias crónicas en una de sus rodillas, y si bien no es de gravedad, por momentos el ex Cruz Azul tiene problemas para entrenar. Ante esta situación es probable que el entrenador disponga preservarlo para sí disponer de su inclusión en el banco de suplentes en la agenda de partidos que tiene por delante el canaya, con cinco compromisos en tres semanas.

Martínez, por su parte, ayer recibió el alta y podrá jugar el miércoles. Mientras que Ferreyra, con un problema muscular, es duda para poder jugar la próxima fecha, más allá de que es considerado suplente por el técnico.

La agenda del canaya quedó definida ayer por Liga Profesional. Visitará el miércoles a Banfield por la 11° fecha. Por la 12º jornada, el lunes 20 recibirá a San Lorenzo a las 18; el sábado 25 visitará a Talleres en Córdoba desde las 15.45 por la 13º fecha; por la 14º el domingo 3 de octubre a las 13.30 recibirá a Argentinos en el Gigante de Arroyito; y por la 15º visitará a Estudiantes el viernes 8 de octubre a las 19.