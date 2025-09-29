El periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, hizo un duro editorial este lunes donde repasó el vínculo de José Luis Espert, candidato por La Libertad Avanza en la estratégica Provincia de Buenos Aires, con Alfredo “Fred” Machado, ciudadano argentino con pedido de extradición en una causa en la que se lo investiga por los posibles delitos de narcotráfico y fraude y aseguró que es justamente este tipo de características lo que lo hace el candidato prefecto del oficialismo.

El editorial de Víctor Hugo Morales

Mientras la mafia de Clarín vuelve con las encuestas de terror contra Kicillof y el peronismo, —ya están otra vez con que hay cuatro encuestas que lo dan ganador a Milei y que ni vale la pena hacer las elecciones— apareció el fin de semana el nombre de Espert por sus contactos narcos y sus viajes en el narcoavión.

En TN, un poco sobrevolando el tema, le preguntaron si lo estaban “asociando al narco”. Y Sebastián Lacunza tuiteó anoche, después del reportaje:

En TN le pidieron a Espert que comente algo sobre su vínculo con Fred Machado. Dijo que sólo lo vio una vez “en enero o febrero de 2019” para presentar un libro en Viedma, y que le agradeció por llevarlo en avión. Mintió.

1 - Se reunió, probablemente por primera vez, cerca del 5 de marzo de 2019 en el aeropuerto de San Fernando. Allí arreglaron el aporte de Machado a la campaña (avión, auto y US$). Hay al menos dos testigos.

2 - El 18 de abril viajaron ambos a Viedma en el avión King Air y presentaron el libro en el Hotel Austral. Está filmado. Además, Espert estuvo en la casa de Machado.

3 - El 5 de junio de 2019, Machado viajó especialmente de Londres a Buenos Aires. Participó de algunas de las reuniones en las que se ofreció la candidatura vicepresidencial a Facundo Manes, Oscar Ruggeri y Alberto Cormillot. Si alguno de ellos tiene memoria, lo podrá contar.

4 - En julio, Machado regresó a Argentina. La campaña del Frente Despertar era un hervidero por los fondos. El 19 de ese mes participó de una cena en la casa de Luis Rosales y se encontró con gente de la campaña en el Four Seasons. Hay una decena de testigos.

Espert y Machado siguieron en contacto luego de las elecciones de 2019. La contabilidad atribuida en tribunales de Texas a Machado y Mercer-Erwin indica que la transferencia de US$ 200.000 fue registrada el 1 de febrero de 2020. Un mes después, Espert se compró un BMW de US$ 90.000. Y hubo al menos otro encuentro.

Machado fue detenido el 17 de abril de 2021. El patrimonio de Espert creció 800 por ciento, podría decirse, ya que hablamos de merca... que “echó buena”.

Pero al fin y al cabo, ¿por qué tanto lío con Espert? ¿Habría un candidato mejor que Espert para el partido de Milei?

Se relacionó con mafiosos y Milei dice que la mafia tiene códigos y la prefiere a la política. Espert recibió dinero para la campaña y Milei con Karina le pedían hasta al pobre ingeniero Boomberg plata para entrar.

Espert es violento, ordinario, grosero, mentiroso. ¿No es ideal para representar a Milei? “Cárcel o bala”, dice Espert. ¿En qué podría disgustar eso a Milei?

Espert es un digno candidato, no embromen. Le va bien a los que son racistas, aporofóbicos, clasistas. A los que tienen el alma rota, a los lectores de Clarín y La Nación. Es un personaje drástico. No anda con vueltas para despreciar, maldecir, insultar o agredir. Va al grano, el tipo, va al frente, es guapo y veloz para zafar en motoneta.

Lo quieren “asociar” con algo malo, como dicen en TN. ¿Y usted qué dice, Espert?

Y el hombre cuenta el viaje que se mandó con Machado, una sola vez lo vio y no sabía ni quién era, mire usted. El tipo le preguntó si quería que lo lleve en el avión a Viedma y Espert le dijo: “¿Ah, va para el mismo lado?... le agradezco”. Subió y se fue con ese hombre que recién conocía, de casualidad, de puro espontáneo, en un gesto de una blancura que se respiraba.