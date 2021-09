El diputado correntino Miguel Arias (PJ), baleado hace quince días en el cierre de un acto de campaña en la localidad de Tapebicuá, se constituyó como querellante de la causa que investiga lo que considera “un atentado dentro de un ámbito político”. Mientras continúa por buen camino su recuperación, Arias sostuvo que si el hecho no fuera esclarecido, “le haría muy mal a la democracia”. “No necesito que me traigan urgente a un culpable, sino que se cumplan todos los pasos de la investigación, como corresponde”, sostuvo el diputado. Según él, el disparo no se efectuó desde el público, como plantea la única hipótesis, ni se escuchó "ningún estampido". "Hay nuevos elementos y pericias, un abanico de hipótesis que la Fiscalía debe investigar", apuntó.