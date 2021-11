Las multas por no votar en las elecciones generales de este 14 de noviembre van de $50 a $500 para los mayores de 18 años y menores de 70 años que no cumplan con el deber cívico de votar y no puedan justificar su ausencia. Así lo establece el Código Nacional Electoral en su artículo 125, en el apartado "faltas electorales".

Los ciudadanos que no abonen esa multa quedarán registrados como infractores. Esto implica que no podrán hacer trámites durante un año, como obtener el pasaporte, y tampoco podrán ser designados para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección.



La Cámara Nacional Electoral creó el Registro de Infractores para aquellos que deban realizar el trámite de justificación y saldar la deuda.



El voto este domingo es obligatorio, como lo fue en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre, salvo para los mayores de 70 años y menores de 18 años.

Quien no concurra a votar, deberá de justificar su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral. Cabe destacar también que este año estarán exceptuados quienes tengan síntomas compatibles con la covid-19.