Desde Santa Fe

La periodista Carolina Losada tendrá hoy un voto menos. El diputado nacional Luciano Laspina también. Y el ex canciller Jorge Faurie también. Los tres no figuran en el padrón de electores de la provincia (entre los 2.768.525 santafesinos y santafesinas habilitados para votar acá) porque ellos votan en la ciudad de Buenos Aires. Losada es precandidata a senadora nacional por Santa Fe en la lista del Juntos por el Cambio que propone como diputado a Mario Barletta. Laspina se postula para un nuevo mandato en su banca de diputado nacional que ocupa desde 2014, en la lista que apadrina Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Y Faurie va segundo de Laspina en la misma nómina.

Quien descubrió a los foráneos fue uno de sus competidores, el ex presidente de la UCR, José Corral, rival directo de Losada en la precandidatura a senador nacional y de la fórmula Federico Angelini-Amalia Granata, que aspiran a la misma banca. Cuando le reprocharon la denuncia en las en las redes, Corral se defendió: “Tenemos derecho a informarnos de dónde vive cada candidato, eso es un dato que vale la pena saber”.

Losada –contó Corral- “ni siquiera hizo el cambio de domicilio para poder votar en Santa Fe. ¿Sabés que Carolina va a votar en el barrio de Nuñez? Ustedes cuando quieren saber dónde vota (un candidato) para cubrir la nota, bueno, Losada no figura en el padrón”.

-¿No figura en el padrón? –se sorprendió un colega de LT9

-No, no figura. Porque no hizo el cambio de domicilio a tiempo. Yo pienso que si ella pensaba en presentarse como candidata en Santa Fe debería haberlo hecho. Pero no es sólo un trámite.

-Es todo un mensaje...

-Si, ella no vota en Santa Fe. Lo mismo Luciano Laspina y Jorge Faurie, ellos tampoco votan en la provincia –volvió a sorprender Corral. "¿Por qué no son candidatos en la ciudad de Buenos Aires si viven allá, si tienen su vida cotidiana en los barrios de la ciudad de Buenos Aires?", se preguntó. Nosotros vivimos en Santa Fe y nos nutrimos de las necesidades que tiene la provincia”.

“No es un tema menor”, insistió Corral. “Queremos defender a Santa Fe porque la vivimos acá, porque llevamos a los chicos a la escuela en nuestras ciudades, acá están nuestros afectos, nuestra gente. No se puede defender lo que no se conoce”, apuntó.

Lo de la supuesta demora de Losada en hacer el cambio de domicilio es entendible, pero que Laspina no tenga domicilio en la provincia cuando es diputado nacional por Santa Fe desde 2014 no tiene explicación. Laspina no desmintió a Corral.

El ex intendente de Santa Fe también cuestionó a la lista de Angelini y Granata: “La primera foto de Angelini y Granata es en la Jefatura de Gobierno de CABA. Esa lista tiene tres candidatos con el prefijo 011 en sus teléfonos, y dos que votan en Buenos Aires (Laspina y Faurie)”, reveló.