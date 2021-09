Las elecciones que se llevarán a cabo hoy serán escenario de internas en todo el país. Más allá de que a nivel nacional el Frente de Todos (FdT) y Juntos por le Cambio (JxC) lograron mantener la unidad, en distintas jurisdicciones quedaron expuestas las diferencias expresadas en listas divididas. Para la oposición, los distritos con internas más candentes serán la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires; mientras que el peronismo encuentra en Santa Fe una de las disputa más álgidas de los últimos años.

La Provincia de Buenos Aires, el distrito electoral más importante del país, renueva 35 bancas. JxC se presenta como Juntos, pero irán más bien separados: Diego Santilli y Graciela Ocaña son encabezan la lista del PRO. Y luego de que Jorge Macri se bajara de la competencia, la amenaza para el exvicejefe de gobierno porteño es el neurocientífico radical Facundo Manes, que mantuvo una encendida campaña de fuego cruzado con el macrismo y está acompañado por dirigentes "moderados" como Emilio Monzó y Margarita Stolbitzer.

Al otro lado de la General Paz, la Ciudad de Buenos Aires renueva 13 diputados y es otro escenario complejo para JxC. Por el partido oficialista, y luego del paso al costado de Patricia Bullrich, hay tres listas: la primera, liderada por la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el economista Martín Tetaz; la segunda, encabezada por el liberal Ricardo López Murphy y Sandra Pitta; y la última, de corte radical, con el exsecretario de Salud macrista Adolfo Rubinstein y Mónica Marquina en los primeros lugares.



Santa Fe es una de las jurisdicciones con más listas. Renueva tres bancas de la Cámara Alta y nueve de la Cámara Baja. La presentación de dos nóminas del FdT dejó en evidencia la falta de cohesión en la provincia, si bien las PASO son una práctica ya habitual para las y los santafesinos. Por un lado, la lista apadrinada por el Presidente y la vicepresidenta, así como por el gobernador Omar Perotti --que se postula como suplente-- que lleva como candidatos al Senado a Marcelo Lewandowski y a la actual senadora María de los Ángeles Sacnun; y como cabeza de Diputados al senador Roberto Mirabella. Por el otro, y sin haber dado el brazo a torcer, se lanzó el exministro de Defensa, Agustín Rossi, acompañado por la actual vicegobernadora Alejandra Rodenas.

JxC no se quiso quedar atrás y presentó cuatro listas, una de ellas encabezada por el ex intendente de la capital provincial, José Corral, y por Roy López Molina, el único hombre de origen PRO en liderar las nóminas partidarias. Aunque el espacio más fuerte y con mayor apoyo amarillo estará representado por Federico Angelini, la actual diputada provincial, Amalia Granata, y Luciano Laspina, extitular de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja durante el gobierno macrista. La tercera lista tiene a la ex periodista Carolina Losada y a Dionisio Scarpin, intendente de la localidad de Avellaneda y rol clave en el conflicto por Vicentín. En tanto, la cuarta la encabeza Maximiliano Pullaro, diputado provincial y jefe de bloque del Frente Progresista --partido que aún intenta reorganizarse luego de la muerte de Miguel Lifschitz e irá con dos listas.

Córdoba, de los distritos fuertes de JxC, también tiene cuatro listas de esta alianza. La primera lleva como precandidatos a senadores al actual jefe del Interbloque en la Cámara Baja, Mario Negri, y a la diputada Soher El Sukaria. Competirán con la lista de Luis Juez, y con las otras dos nóminas del partido.

En Tucumán renuevan tres bancas del Senado y cuatro de Diputados, para lo que el FdT participa de los comicios con dos listas. La primera, con el actual diputado nacional Pablo Yedlin --presidente de la comisión de Acción Social y Salud Pública, espacio clave en el contexto de pandemia-- y Sandra Mendoza para la Cámara Alta, y Rossana Chahla encabezando la lista de diputados. La segunda, con Juan Antonio Ruiz Olivares y Graciela Gutiérrez para senadores, y Osvaldo Jaldo en el primer lugar para la Cámara Baja. JxC, como Juntos por Construir, irá con tres listas: Germán Alfaro y Ramiro Beti encabezan la primera para senador y diputado, respectivamente. Lo mismo sucede con Mariano Campero y la senadora Silvia Elías de Pérez por la segunda lista; y con el ex candidato a gobernador José Cano y Roberto Sánchez, por la tercera.

En Catamarca también hay interna amarilla con Vamos Catamarca y Cambia Catamarca presentando listas propias. Del lado del PJ, el Movimiento de Mujeres Por la Igualdad se plantó con candidatas a la legislatura provincial, algo más que interesante considerando que el Senado provincial está integrado en su totalidad por varones.

Otra provincia en la que JxC tiene una PASO fuerte es Entre Ríos, donde se renuevan cinco bancas de Diputados. Hay dos listas en juego. Una de ellas está liderada por el exministro del Interior de Macri, Rogelio Frigerio --que optó por el mutis luego del 2019--, secundado por la concejal radical Marcela Antola y por el diputado nacional Atilio Benedetti, que buscará su reelección. La segunda, en tanto, lleva a los intendentes radicales Pedro Galimberti y Darío Schneider.

En Chaco, mientras el FdT logró la unidad con la Corriente Expresión Renovada (CER) gracias a las gestiones del gobernador Jorge Capitanich, JxC presenta dos listas: la primera, con Juan Carlos Polini como líder de la nómina de precandidatos a diputados; y la segunda, con el diputado provincial Roy Nikisch y la diputada nacional Aída Ayala encabezando.

Chubut renueva tres bancas del Senado y dos bancas de Diputados. Nuevamente, JxC tiene internas con dos listas de la UCR --la tercera no fue avalada por la Junta Electoral--: una encabezada por el intendente de Esquel Sergio Ongarato y el actual diputado Gustavo Menna que busca retener su banca; y la otra con Mario Cimadevilla y Pablo Martínez en los primeros lugares. Y una del PRO, liderada por el diputado nacional Ignacio Torres para senadores y por la concejala de Comodoro Rivadavia, Ana Clara Romero, para diputados. El FdT también va con dos listas: la del Movimiento de Integración Chubutense que integran Carlos Linares y Florencia Papaiani; y la del Frente de Mujeres Justicialistas, con Lorena Elisaincin y Daniela Andrade.

En Misiones, los dos partidos más aglutinantes también tendrán PASO por los tres diputados que se renuevan en estas elecciones. El oficialismo nacional presenta tres listas, mientras que JxC dirime una amplia oferta electoral en cinco nóminas.

El FdT compite en Corrientes con tres listas de precandidatos a diputados y senadores: la primera está encabezada por el senador nacional y ex intendente de la capital provincial, Carlos “Camau” Espínola para el Senado, y por el diputado Jorge Antonio Romero para la Cámara Baja. Adhiriendo a estos precandidatos a senadores, la lista de “Unidos por Corrientes” es liderada por el exsenador “Nito” Artaza, que busca una banca en Diputados. Como tercera opción se inscribió "Ganemos Corrientes", con Alejandro Karlen a la cabeza en la categoría de senadores, y en Diputados, Gustavo Silva.

El peronismo también tendrá internas en la provincia de Neuquén. Allí presenta tres listas para tres bancas de la Cámara Baja. La primera está encabezada por Tanya Bertoldi, con el apoyo de tres partidos dentro de la alianza; las otras dos están lideradas por la delegada del Ministerio de Trabajo de la Nación, Asunción Miras Trabaló, y por Fabián Ungar. Mientras que el Movimiento Popular Neuquino (MPN) compite a su vez con nóminas de los dos sectores más relevantes a nivel interno: una encabezada por María Eugenia Ferraresso, y la otra, por el ex vicegobernador Rolando Figueroa.

En La Pampa se ponen en juego tres bancas para senadores y tres para diputados. La provincia es escenario de una interna de cinco listas de JxC: una de ellas tiene integrantes de varios partidos de la alianza; otra corresponde a el Movimiento Federalista, un sector disidente del PRO; mientras que también hay una en representación del espacio de mujeres radicales. En Salta compiten por la renovación de tres diputados.

También en Santa Cruz, JxC --con el PRO por separado-- tiene cuatro listas para las tres bancas de la Cámara Baja. Del mismo modo van a internas en Río Negro, donde se renuevan dos diputados, con tres listas; y en Santiago del Estero, esta vez con dos nóminas. Mientras que en Tierra del Fuego, la provincia más austral, presentan cinco opciones por dos bancas.

Ligeramente distinta es la historia de San Luis que, en la elección de tres diputados para renovar bancas, tendrá interna entre dos listas de la UCR, como partido independiente.

Informe: Sofía Moure