Juntos, pero no tanto. Después de varias ideas y vueltas, Juntos Por el Cambio contará con al menos cinco búnkers diferentes en todo el AMBA desde donde los precandidatos y precandidatas aguardarán los resultados de las PASO. A la histórica base de operaciones del PRO en Costa Salguero, que centralizará la interna porteña y contará con la presencia de tanto María Eugenia Vidal como Ricardo López Murphy y Adolfo Rubinstein, se le sumó un nuevo "búnker nacional" que nucleará a las principales autoridades de la Mesa Nacional de JxC, como Patricia Bullrich, Miguel Ángel Pichetto, Alfredo Cornejo, entre otros. El objetivo es evitar que una sola de las listas (léase, la concebida por Horacio Rodríguez Larreta) se quede con todo el protagonismo, así como para unificar y brindar "un mensaje nacional" a todo el país. En el caso de la Provincia de Buenos Aires, Diego Santilli y Facundo Manes terminaron acordando un búnker unificado en Gonnet, pero que funcionará solo para dar brindar una conferencia de prensa conjunta luego del cierre de urnas. Luego, cada uno juntará a su gente y enfilará a sus propias sedes.

Faltando menos de 24 horas para el inicio de la jornada electoral, en JxC aún no se había definido desde dónde les precandidates y principales referentes de la coalición opositora se reunirían para seguir el conteo de votos. El resultado de las internas en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires no sólo definirán los liderazgos de cara a las elecciones generales de noviembre, sino que también lo harán de cara al 2023 y, por este motivo, las negociaciones siguieron hasta último momento. Una de las primeras novedades será que, a diferencia de los últimos años, la sede en Costa Salguero no será el punto neurálgico de la oposición. Histórico centro de operaciones del PRO, esta sede será sólo para la lista encabezada por María Eugenia Vidal en la interna porteña. Si bien sus competidores aguardarán los resultados en lugares distintos - López Murphy en sus oficinas y Rubinstein en el Hotel Bristol -, ambos harán una visita por Costa Salguero. Se desconoce aún si dirán unas palabras, pero el equipo de campaña de López Murphy está negociando para que así sea.

Paralelamente, se decidió organizar un búnker diferente para la Mesa Nacional de JxC. "El radicalismo no quería saber nada con reunirse para la foto en el histórico búnker del Pro", explicó un funcionario del Pro. Este nuevo espacio, que terminó de ser definido ayer por la tarde, estará ubicado en Palermo en un lugar llamado "Figueroa 5500". La idea es que las principales figuras del frente que conforman la Mesa Nacional se congreguen allí a las 23, cuando comiencen a conocerse los primeros resultados, para sacarse una foto de unidad y emitir "un mensaje nacional". Estarán presentes los tres titulares de los partidos que conforman la coalición - Patricia Bullrich (Pro), Alfredo Cornejo (UCR), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) -, así como Martín Lousteau, Mario Negri, Cristian Ritondo, entre otros. También participarán los cuatro gobernadores que tiene el frente: Gerardo Morales, Gustavo Valdés, Rodolfo Suárez y Horacio Rodríguez Larreta. Muchos de ellos recorrerán antes otros búnkers con sus respectivos precandidatos locales. Se desconoce aún si Mauricio Macri hará acto de aparición.

En el caso de la Provincia de Buenos Aires, luego de muchas idas y vueltas y chicanas cruzadas, Diego Santilli y Facundo Manes lograron definir un búnker de unidad en el salón La Enramada, en Gonnet. El tiempo juntos será más bien corto, sin embargo, porque ambos estarán ahí solo a las 18 para dar una conferencia de prensa y mostrar la deseada foto de unidad luego de tantos cruces. Luego Santilli se dirigirá a su búnker en el Salón Vonharv, en donde seguirá el conteo junto al intendente de La Plata Julio Garro, y Manes enfilará al Hotel Grand Brizo.