El joven trabajador Juan Tito Silvestre Villarroel falleció el miércoles último en la localidad salteña de Aguaray como consecuencia de los golpes que sufrió al caer de la estructura de una torre que estaba montando como parte de una obra de interconexión eléctrica.

El joven era oriundo de Cochabamba, en Bolivia, y se desempeñaba en tareas de montaje en la primera obra de interconexión eléctrica entre Argentina y Bolivia. El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, dispuso la entrega del cuerpo a la empresa SEIMCO para la que trabajaba el joven y ésta fue la encargada de los trámites ante el Consulado del vecino país para la repatriación del cuerpo que ya fue restituido a sus familiares el mismo 9 de septiembre.

El Ministerio Público Fiscal de Salta informó a Salta/12 que Cazón dio intervención al médico legal de la Policía y a Criminalística, que realizaron los informes correspondientes y por protocolo, se entregó el cuerpo a sus familiares. El examen médico indicó que la caída desde una torre le produjo politraumatismos que causaron la muerte. El fiscal ordenó diligencias en el marco de la investigación penal para determinar las causas de la caída.

El comisario inspector Adrián Sánchez Rosado, de la Comisaría de Aguaray, informó que se enteraron de lo sucedido por el ingreso del obrero al hospital público de Aguaray, desde donde se dio cuenta a la Policía. Sánchez Rosado contó que Silvestre Villarroel tenía lesiones gravísimas y luego de la caída aún respiraba pero estaba inconsciente, fue trasladado por la ambulancia de la empresa que está aproximadamente 2 kilómetros del hospital.

El comisario fue hasta el lugar donde se levantaba la estructura de la torre a las 10.50 para inspeccionar el lugar y vio la pluma que se cayó, que es una estructura triangular. Explicó que encontró el arnés todavía enganchado a la estructura. Detalló que la forma de trabajar era parando la estructura sin anclaje al suelo con cuatro vientos en los diferentes puntos cardinales con dos operarios en cada una que lo tensaban y lo ataban a estacas y árboles, una vez que los vientos daban estabilidad a la torre, subía el montador para continuar con la tarea. En este caso, el joven iba a colocar una roldana, para seguir levantando la estructura. El policía indicó que al parecer uno de los vientos se soltó o no estaba bien asegurado y esto provocó la caída de esa estuctura con el operario. El obrero cayó arriba de la pluma, se golpeó la cara, la cabeza y otras partes del cuerpo.

El siniestro ocurrió a las 9.45 del pasado miércoles, según la policía. No se realizó autopsia porque, según explicaron desde el Ministerio Público Fiscal, "no hay muerte violenta para investigar", dado que el médico legal y Criminalística confirmaron que el deceso fue consecuencia de la caída.



Sánchez Rosado indicó que en la obra hay trabajadores de Argentina y de Bolivia. Aunque se rumoró que los trabajadores no contaban con beneficios laborales, el fiscal Cazón aseguró que en el caso del fallecido estaba registrado y tenía ART.

El periodista Raúl Costes, residente en Salvador Mazza, explicó a Salta/12 que esta obra se había inaugurado hace tres años y se paralizó en marzo del año pasado por la pandemia. El primer tramo, desde la quebrada internacional hasta Salvador Mazza, ya se completó y ahora los obreros trabajan en Aguaray. Según lo que pudo averiguar, desde el 21 de julio se había retomado el trabajo de esta construcción.



El pasado 5 de agosto el gobierno dio a conocer una reunión virtual que se realizó con motivo del reinicio de esa obra entre la secretaria de Minería y Energía de Salta, Flavia Royón; el gerente general de la Empresa Nacional de Electricidad Bolivia (ENDE), Jorge Durandal, y el gerente de proyecto ENDE Transmisión Argentina SA, René Córdova, con fin de consensuar los lineamientos técnicos para avanzar en la finalización de la obra de la Línea de Alta Tensión Yaguacua- Tartagal.

Allí se informó que la finalización está prevista para noviembre próximo. El plan de trabajo contempla finalizar las obras civiles de las estructuras de soporte, tendido de conductores y adecuaciones y conexión en la Estación Transformadora (ET) Tartagal. La Línea de Alta Tensión (LAT) de 132 kV desde la CT Yaguacua y hasta la ET Tartagal, ya tiene construido aproximadamente 46 kilómetros en territorio boliviano y está en ejecución la obra de 70 kilómetros en territorio argentino.

Según informó en su momento el gobierno provincial, para las tareas iniciales se contrató a alrededor de 50 personas de Tartagal y se prevé la contratación de empresas locales para la ejecución de los trabajos bajo supervisión del personal técnico de ENDE.

El referente Mario Rearte, de la Coordinadora de Desocupados del departamento San Martín, dijo a Salta/12 que la delegación del Ministerio de Trabajo en la zona "deja mucho que desear" porque no realiza inspecciones. También sostuvo que la Uocra "no existe" o no se hace presente en la zona y lo mismo le reprochó a Luz y Fuerza.

Costes ijndicó por su parte que las obras de montaje de la empresa Seimco están paralizadas por la inspección tras la muerte del obrero. Continúan, sin embargo, los trabajos civiles, de desmonte en los lugares donde se levantan nuevas torres, y de compactación.