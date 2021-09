De la mano de Lebron James, estrella de la NBA, y del empresario Maverick Carter, la argentina Gabriela Goldberg llegó a jugar en las grandes ligas de los Estados Unidos. Aunque lo suyo no es el deporte (ni mucho menos son los números): su fuerte es la dirección creativa y la ejecución de mensajes que empoderen a los atletas de alto rendimiento fuera de las canchas.

A través de Uninterrupted, una plataforma de medios creada por el mismísimo Lebron, inventó el slogan I´m more than an athlete, que se viralizó después de que una periodista de Fox News mandara a callar al basquetbolista por opinar sobre política. Pero esa no fue la única campaña de su autoría que tomó relevancia en el mundo deportivo. El año pasado, con motivo del Gay Pride, se unió con la poderosa pareja formada por Megan Rapinoe (capitana de la Selección Femenina de Fútbol) y Sue Bird (jugadora de básquet en Seattle), para fomentar la diversidad bajo el lema Love is Uninterrupted.

Perceptiva, sensible y abocada desde siempre a la creatividad y el diseño, en 2017 se radicó definitivamente en Los Angeles para darles voz a los grandes protagonistas del deporte e impulsarlos a luchar por aquello que no les parece justo. “En ese momento, yo tenía mi propia productora en la Argentina y Uninterrupted recién empezaba, pero era un proyecto con tanto potencial que dejé todo y me arriesgué. ¿Viste cuando tenés la intuición de que a algo le va a ir bien? Bueno, por suerte no me equivoqué”.

—¿Cuál fue el primer objetivo que te planteaste cuando entraste en la empresa?

—A mí me interesaba mucho el desarrollo de Uninterrupted como marca, darle una identidad, que todo el mundo pudiera reconocerla, que algún día fuera global. Me concentré en eso, en identificar por qué es diferente a otras compañías de medios de deportes, cuál es su voz, cómo se tiene que expresar, qué tiene que transmitir. A mí me interesa muchísimo cómo a través de un mensaje visual y estratégico uno puede lograr una conexión con las personas.

—Sobre todo si el mensaje es tan poderoso. ¿Cómo surgió el slogan I´m more than a athlete?

—En ese momento estábamos trabajando mucho en el branding y analizamos las dificultades que tienen los atletas como personas, pensamos en cómo son encasillados por la sociedad. Muchas personas creen que los deportistas saben hacer sólo una cosa, piensan que sólo se tienen que dedicar al deporte, que son malos manejando su dinero. Hay muchas de estas creencias, entonces elaboramos la idea de que los atletas son mucho más que eso, que tienen una voz, que se expresan y eso es importante. Antes no era muy común que dijeran lo que pensaban.

—De hecho, esa frase se volvió viral después de que la periodista Laura Ingraham criticara a Lebron James por opinar sobre Trump.

—Exacto, le dijo algo como: “¿Qué hacés hablando del presidente? Andá a picar la pelota”. Insólitamente, nosotros estábamos trabajando en esta idea para presentarla en el NBA All Star y dar a conocer la empresa. Y justo cuando instalamos nuestro slogan en la oficina, esta periodista tuvo ese dicho completamente desafortunado. Ahí fue cuando Lebron tuvo la idea de postear la imagen de esta insignia en sus redes sociales, que curiosamente es mi letra manuscrita. La idea era transmitir el mensaje muy desde adentro, como un mensaje que te viene de las tripas, bien punk.

—También trabajaste con Megan Rapinoe y Sue Bird para apoyar a la comunidad LGBTIQ+ con motivo del Gay Pride. ¿Cómo fue eso?

—Fue un proyecto hermoso, que ojalá siga creciendo. Se nos ocurrió jugar con el nombre de Uninterrupted, que significa “ininterrumpido” en inglés, y pensamos en la idea de que el amor tiene que ser ininterrumpido. El amor es amor y nadie tiene derecho a decidir quién puede amar a quién, entonces armamos el mensaje Love is uninterrupted. Este manifiesto se volvió híper viral, a ellas les encantó la campaña y la hicieron muy propia. Para mí es un milagro cada vez que me encuentro con personas así de increíbles, y no sólo como deportistas. Lo que ellas hacen afuera de la cancha me inspira un montón.

—¿Pensás que los deportistas hoy están más dispuestos a luchar por lo que no les parece justo?

—Yo creo que sí. Cuando uno llega a un lugar en el que tiene una voz tan poderosa, puede elegir usarla para hacer el bien y cambiar paradigmas viejos, que le hacen mal a la sociedad. Me parece que Megan Rapinoe, Sue Bird, Lebron James y muchos otros deportistas son abanderados, y ojalá muchos otros sigan sus pasos. Para mí ellos están cambiando el mundo, porque el deporte es parte de nuestra cultura y el cambio repercute afuera de la cancha.

—¿Te gustaría trabajar con algún/a deportista argentino/a?

—Delfina Pignatiello me parece súper inspiradora, me encanta todo su lado youtuber. Con Juan Martín del Potro también me gustaría trabajar, me encanta su personalidad y tiene un mensaje de humildad muy lindo.

—Y a nivel comunicacional, ¿qué te gustaría hacer en el país?

—Quizás suene un poco delirante lo que te voy a decir, pero yo veo que la violencia que hay en el fútbol hace que mucha gente no lo pueda disfrutar. Entonces creo que hay un montón de cosas para hacer desde la creatividad. No importa si sos de Boca o de River, todos somos hinchas del fútbol y me parece que eso se está perdiendo. Estaría bueno cambiar eso desde el mensaje, lograr que el fútbol sea una fiesta otra vez, lograr que la rivalidad sea una rivalidad deportiva y no una guerra civil.

*Ornella Sersale.