El escándalo por la presencia de carpinchos en Nordelta provocó una insólita curiosidad el domingo en las PASO 2021. En el partido de san Fernando, la boleta apócrifa "Carpincho para Todos" logró superar a otros precandidatos.

En la escuela San José, ubicada en Simón de Iriondo y Constitución, San Fernando, apareció como supuesto candidato a Senador una boleta con la foto de un carpincho y el eslogan "Nordelta, la vida que queremos".

Lo insólito es que el carpincho le ganó en votos a Guillermo Moreno y a Cinthia Fernández.

“Hubo mesas en las que los dos candidatos no obtuvieron ningún voto y el carpincho sí. Es de no creer. La imaginación de la gente no tiene límites”, contró entre risas Guillermo, fiscal general en este colegio.



Otro carpincho en Bahía Blanca

Como si fuera poco, apareció otra boleta de carpinchos en la localidad bonaerense de Bahía Blanca. En este caso, la supuesta propuesta se llamó "Juntos por Nordelta", simulando formar parte de la coalición opositora.



La lista está encabezada por “José Carpincho” y “Roger el Canguro” y se completa con la imagen de diversos animales, personajes y memes, como Pikachu, Mickey Mouse, “Perro Paracetamol”, el “Pana Rabbit” y otros.



Además, el fenómeno ya había reflotado una vez más en redes sociales como tendencia durante la votación de las PASO, previo a los resultados, por un hombre que decidió ir a a votar disfrazado de carpincho.