Tras las internas viene la integración de las listas definitivas. Si bien eso se hará oficialmente cuando termine el escrutinio final de los votos y los apoderados de cada partido pongan el gancho, lo cierto es que Juntos por el Cambio ya observó como quedarán conformadas a partir del complejo reglamento interno que aprobaron, y que fue reformado a último momento en la Ciudad de Buenos Aires para favorecer a Ricardo López Murphy. Este último ocupará el cuarto lugar en la lista que encabezará María Eugenia Vidal, mientras que su segunda, Sandra Pitta, quedará novena. En Provincia de Buenos Aires, Facundo Manes estará tercero en la lista que liderará Diego Santilli.



El reglamento para la integración tenía cláusulas que necesitan matemática avanzada para entenderlas. No obstante, López Murphy entendió a último momento una cosa: que la paridad de género podía dejarlo en un puesto en el que no entrara al Congreso y puso el grito en el cielo. Consiguió una reforma a escasos días de la elección, por la que le garantizaron que iba a quedar en el primer lugar que le correspondiera a su lista por el sistema D'Hont. Finalmente quedó cuarto (por lo que no hubiera sido necesaria esa reforma), y desplazó al sexto lugar a Fernando Iglesias.

La lista porteña de Juntos por el Cambio queda entonces conformada por Vidal, seguida de Martín Tetaz, Paula Oliveto, López Murphy, Carla Carrizo, Fernando Iglesias, Sabrina Ajmechet, Fernando Sánchez y Sandra Pitta. Las posibilidades de la científica del Conicet de ingresar al Congreso dependerán de cuántos votos obtenga Javier Milei en noviembre.

En la lista bonaerense de Juntos, irá primero Santilli, secundado por Graciela Ocaña y tercero, Manes. En sexto lugar, irá la radical Danya Tavela, mientras que el ex titular de la Cámara baja, Emilio Monzó, quedó en el noveno puesto. La integración empujó a Margarita Stolbizer a un lejano puesto 12, en el año en que decidió incorporarse a Juntos por el Cambio.