Andrés Larroque, ministro del Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, señaló que "no hay que enojarse" ante la derrota de los comicios del domingo, sino que "hay que escuchar a la gente y tener los reflejos para responder y remontar esta situación".

“La ponderación de la política sanitaria y todo lo que fue enfrentar la pandemia quizás no estuvo valorado o no logró compensar una situación económica que, evidentemente es muy difícil”.



Larroque dijo que "no hay que enojarse" ante la derrota de los comicios del domingo, sino que "hay que escuchar a la gente y tener los reflejos para responder y remontar esta situación" y destacó este martes la necesidad de "escuchar" lo expresado en las urnas por la ciudadanía en las PASO del domingo último y analizar lo sucedido "sin echar culpas", para luego ser "más contundentes en la redistribución del ingreso" y "tomar las medidas correspondientes", que "resuelvan los problemas de la gente".

"Tenemos que hacernos cargo de lo que somos. Somos peronistas y tenemos que resolverle la vida a la gente", dijo Larroque en una entrevista realizada por El Destape Radio, en la que planteó que "hay que reperfilar el Frente de Todos".

"Siempre es importante escuchar. Se puede observar y ponderar las causas que marcan el resultado. Obviamente, lo económico aparece lo primordial”, señaló, e insistió en que es necesario “recomponer el ingreso".



"La gente le puede perdonar mil cosas al peronismo, pero no que no recomponga los ingresos. El peronismo tiene que hacer peronismo. Hay que reperfilar al Frente de Todos; si hay algo que no hay que dejar, es nuestras ideas", apuntó.

Remarcó que "el mensaje de las urnas es ése, no hay que tener miedo ni titubear, hay que hacernos cargo de que somos peronistas y los peronistas le resuelven los problemas a la gente".



"No nos podemos quedar en un lugar intermedio entre el pueblo y las corporaciones. Hay que profundizar las políticas del movimiento popular y que la diferencia con el neoliberalismo sea mas nítida", agregó.



“En 2009 y 2013 vivimos situaciones muy difíciles y siempre salimos con política con la gente y con medidas en lo económico y social”, repasó y agregó: “En 2009 entraron Aníbal (Fernández) y Amado (Boudou) a jefatura de Gabinete y a Economía. En 2013 entraron Coqui (Capitanich) y Axel (Kicillof). Son cosas que requieren que reaccionemos con reflejos y escuchemos a la gente”.



En esa línea, manifestó que "hay que hacer lo que hicimos toda la vida y lo que nos puso en el Gobierno en 2019" y precisó que en esta elección "no hubo un triunfo del modelo neoliberal" sino "una demanda de que nuestras políticas sean más claras de cara a la gente”.

Al evaluar la campaña en término de números, dijo que el resultado "es reversible”.

"Si uno mira los números de la gente que no fue a votar, los lugares donde nosotros decrecimos son los distritos que, en general, nos acompañaron. Hay que volver a motivar a ese sector del electorado”, agregó.

"Hay que profundizar las políticas del movimiento popular y que la diferencia con el neoliberalismo sea mas nítida", dijo. En cuanto a la situación dentro del espacio y las responsabilidades, explicó que "acá no es el problema si un dirigente se siente afectado en su autoestima".

"Todos somos prescindibles, estamos al servicio de la gente y punto. Todos tienen que asumir la responsabilidad histórica que tienen", precisó.

Sobre la oposición, consideró que "no hubo un crecimiento del macrismo" ya que, "ellos conservaron sus números" pero entendió que no fue a votar "el número que siempre lo hizo".

"Las medidas de cuidado y los protocolos pueden haber influido pero no nos podemos quedar en eso", reflexionó.

Por otro lado, pidió "entender el desafío que se enfrenta" y "no estar en la chiquita, reaccionar rápido, estar con la gente, hacer lo que hicimos toda la vida y por lo que ganamos en 2019".

"Hay una demanda que nuestras políticas sean más claras de cara a la gente, no es un reparto de culpas interno sino entender como rápido nos ponemos a transitar esta campaña que para mi en términos de numero es reversible", aseveró.