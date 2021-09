El poder ejecutivo anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley que establece un nuevo régimen general de promoción de la exploración y producción de petróleo y gas natural y su industrialización. Los proyectos de inversión que se ajusten al nuevo régimen gozarán de estabilidad tributaria por 20 años. Se destaca entre los incentivos, quizás el más atractivo para las empresas, que podrán disponer para su exportación de hasta el 20% del volumen de producción incremental, debiendo destinar el otro 80% al mercado interno. El gobierno confía en que por esta vía, en un plazo no demasiado largo, se podría alcanzar el autoabastecimiento de petróleo y gas, atender las necesidades crecientes de energía en un sendero de crecimiento económico del país y generar divisas mediante los excedentes exportables.

El nuevo esquema de promoción no está pensado para el desarrollo de Vaca Muerta sino para la recuperación y puesta en valor de las distintas cuencas con reservas de hidrocarburos del país, lo cual le otorgaría un impacto regional relevante. El objetivo explicitado es obtener un importante resultado en valor agregado nacional y regional.

La presentación del proyecto se realizó en el Museo del Bicentenario en Casa de Gobierno, presidida por Alberto Fernández, que destacó que la propuesta se orienta a "mejorar la capacidad productiva que la Argentina necesita en hidrocarburos y gas y tiene un rasgo distintivo, ya que todos fueron escuchados y aportaron para que esta ley sea más conveniente, fructífera para el futuro". Lo acompañaban el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el secretario de Energía, Darío Martínez.



Guzmán puso énfasis en señalar el carácter de "previsibilidad, estabilidad y reglas claras en el sector" que derivan de un régimen con una vigencia de 20 años. Tanto el tratamiento tributario, como los incentivos y diferenciales cambiarios y arancelarios se mantendrán inalterados durante ese período.



Entre los incentivos generales para la producción de petróleo figuran la exportación garantizada de 20% a 50% de la producción incremental de cada empresa, la libre disponibilidad de divisas de hasta 50% de la exportación garantizada y el impuesto a las Ganancias relacionado a la asociatividad empresaria.



Habrá un Régimen para Proyectos Especiales que apunta a fomentar inversiones privilegiadas de pequeñas empresas; en áreas marginales; en cuencas con declinación productiva; en industrialización en origen; y para exploración y explotación de áreas convencionales.

Los beneficios para los proyectos especiales serán tributarios con amortización acelerada en Impuesto a las Ganancias y devolución del IVA sobre las inversiones asociadas al proyecto; y hasta 40% de reducción de aranceles de importación para bienes no producidos en el país.



Los proyectos considerados especiales serán Exploración y Sísmica para Explotación Convencional con inversión mínima de US$ 6 millones y plazo máximo de 3 años; Refinación e industrialización de Hidrocarburos en la cuenca de origen con inversión mínima de US$ 10 millones y también un plazo máximo de 3 años.



Además, se contemplan de manera particular los proyectos de Almacenamiento subterráneo de Gas, o infraestructura portuaria para exportación, transporte, o mejoramiento o ampliación de la existente, con una inversión mínima de US$ 30 millones y un plazo máximo de 3 años.



También incluye Industrialización, separación, fraccionamiento, tratamiento, almacenaje, transporte y/o refinación de Hidrocarburos y derivados con inversión mínima de US$ 300 millones y plazo máximo de 5 años; Explotación de origen No Convencional para la producción de Gas Natural y Petróleo con inversión mínima de US$ 300 MM anuales y plazo máximo de 5 años.



Por último, los Proyectos de inversión en cuencas Costa Afuera también serán contemplados con mayores plazos de implementación de las inversiones por tratarse de proyectos más complejos.

Además, prevé planes crecientes de incorporación de pymes y empresas regionales y nacionales en las cadenas de proveedores, planes crecientes de utilización de bienes de industria y tecnología nacional, un Régimen de Preferencia de contratación para empresas Regionales y Nacionales, y un mecanismo abierto y participativo de control y seguimiento. Finalmente, incluye la modificación de la Ley 17.319 para que las provincias puedan realizar concesiones de almacenamiento subterráneo.

Empresarios, sindicalistas y gobernadores de las provincias petroleras acompañaron la presentación del proyecto. Entre ellos el presidente de YPF, Pablo González; el CEO de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni; y directivos de Shell, Tecpetrol, Total Austral y Chevron, entre otras. Por las cámaras empresarias esutvieron Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA; Rubén Vázquez, presidente de la Asociación de Distribuidores de Gas (Adigas) y el presidente de la Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén (Fecene), Mauricio Uribe.