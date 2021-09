El actor Pablo Echarri, que en varias oportunidades mostró su afinidad por el Frente de Todos, opinó acerca de los últimos sucesos que mantienen convulsionada la coalición de gobierno, tras la derrota electoral del pasado domingo. “Estoy expectante, ansioso, nervioso… son momentos de mucho nervio", sostuvo el actor, quien reconoció que “no es fácil ser peronista”.

“Este tipo de crisis son consecuencia de una derrota, genera un momento de convulsión que no se acomoda fácilmente. Todos los momentos de crisis hacen que se vaya construyendo un acuerdo interno sólido para poder expresar un propuesta superadora en las generales de noviembre”, opinó en un primer momento el actor, en declaraciones a Radio10, que reconoció que mientras tanto maneja un alto nivel de nerviosismo.

En este sentido explicó que "no es fácil ser peronista". “El peronismo es un movimiento que se opone al poder real, al poder económico que está por encima de todos”, dijo y agregó que si bien dentro del peronismo existe un abanico de pensamientos de izquierda a derecha el que logra más consenso es el sector más progresista. “El peronismo que ajusta derechos, que intenta subir a los sectores más postergados, el de la movilidad ascendente, es el peronismo con el que yo me identifico”, dijo.

El análisis de Echarri sobre la derrota electoral del Frente de Todos

Los resultados electorales para el actor fueron consecuencia, en parte, del impacto de la pandemia tanto en términos económicos como a nivel social. “La pandemia impactó mucho en el hecho de poder ganar la calle, esto debilitó mucho al peronismo, porque le quitó su arma más preciada”, opinó sobre el impedimento que significó la crisis sanitaria para poder salir a la calle, reunirse y movilizarse, entre otros.

“La propuesta del Frente de Todos es superadora frente a la propuesta conservadora que engrosó los niveles de pobreza y enflaqueció los sueldos y salarios de todos los argentinos y argentinas”, agregó el actor, para quien estos dos meses que quedan antes de las elecciones generales “hay que utilizarlos para establecer bases y renovar votos de confianza”.

Echarri y la política

Por último, consultado sobre su participación en la política y la posibilidad de aspirar a algún cargo el actor respondió que por ahora canaliza su necesidad de participación política a través del colectivo de actores. “En lo personal desde hace 15 años vengo haciendo política con el colectivo de actores, mi deseo de hacer política viene bien canalizado. En este tiempo hemos logrado la mejora del colectivo”, dijo y agregó que su oficio de actor le sigue encantando a la vez que sigue teniendo trabajo.

“Me sigo expresando sobre política porque no lo puedo evitar y me hace feliz y porque trato también de generar un poco de empatía en quien no se anima y de repente empieza a animarse”, cerró.