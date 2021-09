La Comisión Nacional de Valores (CNV) suspendió el jueves por la tarde de manera preventiva a la importante agencia de Bolsa rosarina Fernández Soljan, que atraviesa una fuerte crisis financiera. La resolución del organismo de control bursátil llegó luego de que antes el Matba-Rofex, que es el mercado de futuros y derivados, empezara a auditar a la agencia que preside Luis Herrera, precisamente ex presidente de la entidad. Y producto de esa auditoría, el Matba-Rofex tomó la medida de no dejar abrir nuevas posiciones e informar a la CNV. También previamente el mercado rosarino MAV había tomado cartas en el asunto A raíz de la suspensión, Fernández Soljan -que está inscripta como Agente de Compensación y Liquidación Propio (Alyc)- no puede operar más en ninguno de los mercados institucionales argentinos: el de futuros Matba Rofex y los dos mercados de títulos de valor de contado que son el porteño Byma y rosarino MAV. Las razones esgrimidas indican que se tomó esta resolución "como consecuencia de haber advertido un faltante teórico preliminar en el marco de la conciliación de saldos líquidos comitentes, habiendo realizado una prueba de disponibilidades durante el proceso de auditoría iniciado el 13 de septiembre".