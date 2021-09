Este domingo se llevará a cabo la 73° edición de los premios Emmy. Una entrega que oscila entre la prosapia monárquica de los Windsor y bandoleros espaciales, superhéroes en una sitcom y hasta exhibe a un yanki dirigiendo fútbol. Si The Crown y The Mandalorian son los pesos pesados en drama, WandaVision y Ted Lasso asoman como los contendientes a vencer en miniserie y comedia, respectivamente. La gala que distingue lo más logrado de la TV estadounidense y del streaming será emitida desde las 21 por TNT y TNT Series (idioma original). Desde las 20 se podrá ver la antesala del espectáculo con el que la Academia de Artes y Ciencias de Televisión busca instaurar su “nueva normalidad”.

La previa está sazonada con una contienda y signo de esta época: ¿cuál será el servicio on demand que se lleve a casa la mayor cantidad de preseas? El clásico de estos días tiene a HBO Max Originals (HBO+HBO Max) y Netflix al tope de nominaciones, seguidos por Disney+ y Apple TV+. Durante el pasado fin de semana se zanjaron más de noventa categorías en rubros técnicos y artísticos. El recuento dejó a la N roja con 34 pepas (Gambito de Dama obtuvo 9 reconocimientos), seguida por la casa del ratón con 13 (The Mandalorian logró 7 condecoraciones) mientras que HBO consiguió 10. Pero el gran fuerte es la noche del domingo que concentra los 27 rubros más estimados (actoral, programa y guiones) en los que viejos conocidos (The Crown, The Handmaid’s Tale, This Is Us) se apelotonan con otros recién llegados.

Ted Lasso, la sorpresa.

En tal sentido, ninguno hizo tanto ruido como Ted Lasso. Con sus 20 nominaciones estableció un record para una comedia en su primer año. Cabe decir que la ficción creada y protagonizada por Jason Sudeikis viene con un sprint de halagos de la crítica y laureles en otras ceremonias como los Golden Globes. Lo de los Emmy sólo vendría a ratificar sus virtudes. Es querible, leve y sin ningún tipo de ínfulas o sarcasmo. Las características describen tanto el espíritu de la entrega como a la de su protagonista: un coach de fútbol americano contratado para dirigir a un equipo inglés de la Premier League. El tipo tiene una tonada de 100% de Kansas, desconocerá que un partido de “soccer” puede terminar en empate y quién es David Beckham pero cuenta con una bonhomía y nobleza infatigables. El lógico choque cultural tiró paredes con una fábula sencilla que regaló los mejores gags del año pasado. Que su segunda temporada haya mantenido el handicap fortalece aún más sus chances. Ted Lasso gana y gusta, solo le falta golear.



Hacks (HBO Max), con su relato sobre las mieles y vinagres de showbiz, es el rival a tener en cuenta. Fundamentalmente por el personaje de Jean Smart quien aquí encarna a una legendaria comediante de Las Vegas (sus tics, tonos y miradas son sublimes). El punto es que su espectáculo viene en picada por lo que busca refrescar su material con una guionista millennial (Hannah Einbinder). Smart tiene chances de hacer un doblete ya que está nominada por su papel como la madre borrachina y punzante de Kate Winslet en Mare of Easttown. Un poco más rezagada está Kaley Cuoco por The Flight Attendant (HBO Max). El reconocimiento viene por el vuelco y el riesgo que tomó la actriz de The Big Bang Theory: abandonar el rótulo de rubia debilidad para embarcarse en un thriller y comedia negra.

The Crown es, sin duda alguna, la auténtica favorita en drama (lo cual marcaría un mojón para Netflix). Todo indica que el producto de Peter Morgan acerca de Isabel II (Olivia Colman) será quien cierre la velada. Es la tercera vez que va por la conquista (en el pasado perdió frente a Game of Thrones y Succession) encaramada sobre una cuarta temporada a pura pompa. A sus puntos más fuertes (diálogos chispeantes, el regodeo de su puesta en escena y el lustre histórico) se le sumaron los emblemáticos personajes de Lady Di y Margaret Thatcher (Emma Corrin y Gillian Anderson, ambas nominadas). ¿Podrá hacerle frente The Mandalorian? El spin off del universo Star Wars lideró las nominaciones este año (justamente junto a The Crown) pero el western sci-fi asoma en una galaxia muy muy lejana del mayor premio de la velada.

La categoría de actriz en drama cuenta con el garbo de la nominación histórica a una intérprete trans: MJ Rodríguez por Pose. Y en tiempos de diversidad, la chica tiene carta blanca. Otro plus emocional asoma en la categoría de actor de reparto en drama: ¿habrá premio póstumo para Michael K. Williams? Su papel en Lovecraft Country, su muerte inesperada, y el recuerdo de su memorable Omar Little en The Wire podrían haber incidido en la decisión de los votantes.

Anya Taylor-Joy en Gambito de Dama.

Las miniseries tienen un foco común: relatos sobre mujeres enérgicas atravesando un camino espinoso. Michaela Coel dejó las tripas en I May Destroy You, Elizabeth Olsen mezcló duelo y fantasía en WandaVision, Anya Taylor-Joy se ganó la venia por su interpretación en Gambito de Dama y Kate Winslet entregó una de sus mejores actuaciones en Mare of Easttown. Esta última corre con ventaja en una terna donde se cuentan violaciones, racismo, duelo, adicciones y patriarcado. La primera serie de Marvel Studios es la que tiene más chances en su categoría. WandaVision quebró lo esperable para un relato de superhéroes y sorprendió con sus citas a distintos períodos y programas de la TV estadounidense. ¿Cómo no congraciar a un producto que, desde el streaming, homenajeó a la ficción catódica? Llena todos los casilleros en tanto producto clásico, moderno e hipermoderno, idóneo para los Emmy del siglo XXI.

La última velada estuvo marcada íntegramente por la pandemia. Esta vez la ceremonia se realizará en el aforo del Microsoft Theater de Los Ángeles con un público acotado y Cedric the Entertainer en el rol de anfitrión. Su mote ya indica cuál será el tono que intentará imprimirle al evento. El comediante dijo que buscará celebrar la excelente televisión que hubo en el 2020. “Queremos combinar estas cosas: programas de los que escuchaste pero que en realidad no miraste, combinados con algunos programas que conoces”, dijo en entrevista con el New York Times. Su anhelo es hacer unos Emmy más accesibles, inclusivos y familiares con gente en smoking pero sin la “vibra de los últimos Oscar”, espetó. ¿Adiós a los zoomies?

The Mandalorian.





Categorías y nominaciones

Comedia: black-ish (ABC); Cobra Kai (Netflix); Emily in Paris (Netflix); Hacks (HBO Max); The Flight Attendant (HBO Max); El método Kominsky (Netflix); PEN15 (Hulu); Ted Lasso (Apple TV+)

Drama: The Boys (Amazon Prime); Bridgerton (Netflix); The Crown (Netflix); The Handmaid’s Tale (Hulu); Lovecraft Country (HBO); The Mandalorian (Disney+); Pose (FX); This Is Us (NBC)

Miniserie: I May Destroy You (HBO); Mare of Easttown (HBO); Gambito de dama (Netflix); The Underground Railroad (Amazon Prime); WandaVision (Disney+)

Actor de comedia: Anthony Anderson (black-ish); Michael Douglas (El método Kominsky); William H. Macy (Shameless); Jason Sudeikis (Ted Lasso); Kenan Thompson (Kenan)

Actriz de comedia: Aidy Bryant (Shrill); Kaley Cuoco (The Flight Attendant); Allison Janney (Mom); Tracee Ellis Ross (black-ish); Jean Smart (Hacks)

Actor de drama: Sterling K. Brown (This is Us); Jonathan Majors (Lovecraft Country); Josh O'Connor (The Crown); Rege Jean Page (Bridgerton); Billy Porter (Pose); Matthew Rhys (Perry Mason)

Actriz de drama: Uzo Aduba (In Therapy); Olivia Colman (The Crown); Emma Corrin (The Crown); Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale); Mj Rodriguez (Pose); Jurnee Smollett (Lovecraft Country)

Actor en miniserie: Paul Bettany (WandaVision); Hugh Grant (The Undoing); Ewan McGregor (Halston); Lin-Manuel Miranda (Hamilton); Leslie Odom, Jr (Hamilton)

Actriz de miniserie: Michaela Coel (I May Detroy You); Cynthia Erivo (Genius: Aretha); Elizabeth Olsen (WandaVision); Anya Taylor-Joy (Gambito de Dama); Kate Winslet (Mare of Easttown)

Actriz de reparto de comedia: Hannah Einbinder (Hacks); Aidy Bryant (SNL); Kate McKinnon (SNL); Cecily Strong (SNL); Juno Temple (Ted Lasso); Hannah Waddingham (Ted Lasso); Rosie Perez (The Flight Attendant)

Actor de reparto de comedia: Carl Clemons-Hopkins (Hacks); Kenan Thompson (SNL); Bowen Yang (SNL); Brett Goldstein (Ted Lasso); Brendan Hunt (Ted Lasso); Nick Mohammed (Ted Lasso); Jeremy Swift (Ted Lasso); Paul Reiser (El método Kominsky).

Actriz de reparto de miniserie: Phillipa Soo (Hamilton); Renée Elise Goldsberry (Hamilton); Jean Smart (Mare of Easttown); Julianne Nicholson (Mare of Easttown); Moses Ingram (Gambito de dama); Kathryn Hahn (WandaVision)

Actor de reparto de miniserie: Daveed Diggs (Hamilton); Jonathan Groff (Hamilton); Anthony Ramos (Hamilton); Paapa Essiedu (I May Destroy You); Evan Peters (Mare of Easttown); Thomas Brodie-Sangster (Gambito de dama)

Actriz de reparto de drama: Aunjanue Ellis (Lovecraft Country); Gillian Anderson (The Crown); Helena Bonham Carter (The Crown); Emerald Fennell (The Crown); Madeline Brewer (The Handmaid’s Tale); Ann Dowd (The Handmaid’s Tale); Yvonne Strahovski (The Handmaid’s Tale); Samira Wiley (The Handmaid’s Tale)

Actor de reparto de drama: Michael K. Williams (Lovecraft Country); John Lithgow (Perry Mason); Tobias Menzies (The Crown); O-T Fagbenle (The Handmaid’s Tale); Max Minghella (El cuento de la criada); Bradley Whitford (The Handmaid’s Tale); Giancarlo Esposito (The Mandalorian); Chris Sullivan (This Is Us)