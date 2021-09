La senadora del Frente de Todos, Juliana Di Tullio, sostuvo esta noche en Identidades por IP, que cree "que el pueblo lo que necesita es tener plata en el bolsillo, que le alcance, que le den su salario, que cumplamos las promesas que le hicimos al pueblo", remarcó. "El pueblo nos dijo (en las PASO) están yendo para otro lado, no es lo que necesitamos", definió.

Di Tullio es la senadora más cercana a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque dice que no están de acuerdo en muchas cosas entre ellas. "Yo soy peronista. Mi jefa de política es Cristina. Mi última jefa de política porque después de ella es muy difícil tener otro jefe político", resaltó en una entrevista en el programa Identidades, de IP.

Juró como senadora nacional por la provincia de Buenos Aires para ocupar la banca que dejó vacante Jorge Taiana tras ser designado Ministro de Defensa, y fue incorporada como miembro del bloque del oficialista Frente de Todos. Hasta ese momento, ejercía el cargo de directora del Banco de la Provincia de Buenos Aires.



La legisladora del Frente de Todos admitió que hay una diferencia de diagnóstico entre el presidente y su vice sobre la derrota electoral, y sus causas. Y que es necesario discutir las dos visiones. "Cristina no va a romper lo que armó. Ella está conforme con Alberto. Hay discusiones políticas", minimizó. "Estamos discutiendo cuál es la interpretación de lo que pasó en las elecciones", dijo. Y aventuró: "Siempre se pueden revertir las derrotas".



"Cristina buscó fortalecer al presidente"

Di Tullio aseguró que Cristina buscó fortalecer al presidente en la crisis desatada después de las PASO. "Cristina lo hizo presidente a Alberto, ¿por qué buscaría debilitarlo?", ironizó.

"Cristina dice lo que piensa y lo hace abiertamente. Y Alberto, que es el presidente, es el que toma las decisiones. Entonces, ¿dónde está la zozobra?", sostuvo. "La peleamos porque somos peronistas, cada uno con su estilo. ¿O ahora eso es novedoso?".



También apuntó contra la deuda contraída con el FMI, a la que consideró como "ilegal". Y a la que debería ponerse en stand by, debido a que no es prioritario frente a la necesidad de la gente. Reconoció que en este sentido hay discusiones internas, puntos de vistas distintos sobre cómo encarar esas negociaciones.

"(Durante la pandemia) tuvimos que poner mucha plata para que no se pierdan puestos de trabajo, pero de todos modos, cuando vos frenás la economía y la producción obviamente se va a resentir y perdimos 10 puntos del PBI", analizó.



Renuncias



"No tengo registro de una sola vez que no se presenten renuncias a disposición del presidente, porque es lo que tenés que hacer, porque si no, ¿quién es el responsable?", dijo la senadora del Frente de Todos.



Y aseguró que la presentación de las renuncias de los funcionarios del Frente de Todos, después de la derrota electoral en las PASO, para Di Tullio, "fue un gesto político" pero no una presión para el presidente Alberto Fernández. "Eso es una exageración", sostuvo.