La crisis de los alquileres continúa profundizándose en Argentina tras la eliminación de la Ley de Alquileres. Según el presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, los precios aumentaron un 85 por ciento solo en lo que va del año, muy por encima del 21 por ciento de inflación acumulada entre enero y septiembre, de acuerdo con datos oficiales.

"Se sigue profundizando la crisis. En septiembre volvió a pasar: los alquileres subieron por encima de la inflación. Eso sucede cuando el Estado no está", afirmó Muñoz en diálogo con la 750. Según explicó, la falta de regulación generó contratos cada vez más cortos, aumentos mensuales fijados de forma arbitraria por los propietarios y una ausencia casi total de control público.

“Los dueños fijan aumentos mes a mes. Los servicios aumentan mucho más, entonces buscan que los precios de los alquileres acompañen sus propios gastos y no la inflación oficial. Es una situación muy grave de la que nadie habla. Parece que los 11 millones de inquilinos no existieran”, advirtió.

Muñoz cuestionó tanto la política habitacional del actual gobierno como la del anterior. “La gente más que bancar el modelo de Milei, lo que siente es que no hay nada más para bancar. Cuando gobernaron, el ministro de Hábitat de Alberto Fernández decía que era imposible que se cumpla la Ley de Alquileres y que el problema solo existía en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Eso van a votar?”, planteó.

Asimismo, sostuvo que el respaldo electoral al oficialismo tiene más que ver con la falta de alternativas que con un verdadero apoyo social: “Milei gana porque logró bajar la inflación y porque no hay nada mejor que votar. Pero los inquilinos están para el orto, igual que hace dos años”.

Muñoz también denunció la especulación inmobiliaria en la Ciudad de Buenos Aires, donde hay más de 200 mil viviendas vacías que no ingresan al mercado. “Hoy nunca fue tan caro construir y sin embargo se sigue construyendo muchísimo. La rentabilidad del mercado inmobiliario es feroz”, señaló.

Para el referente de los inquilinos, el problema de fondo sigue siendo la ausencia del Estado. “Mientras la ley estaba vigente nadie la cumplía y no había una puerta donde ir a pedir ayuda. Hasta que no aparezca alguien que muestre que puede cambiar las condiciones de vida, la situación va a seguir igual”, concluyó.