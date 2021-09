Hugo Haime, analista político y director de Hugo Haime & Asociados, dijo que "si se reduce a que no se puso plata en los bolsillos de la gente, estamos equivocados. La gente vota valores también".

“Para gobernar bien hay que entender qué es lo que pasó. Si se reduce a que no se puso plata en los bolsillos de la gente, estamos equivocados”. No me sorprendió la derrota del Frente de Todos. Me sorprendió la dimensión”, sostuvo.

"A mí me parece que hay muchas razones. Me parece que el gobierno se autoengañó, tuvo un diagnóstico equivocado y pagó las consecuencias”. Pensar que sólo es la economía es una explicación insuficiente”, dijo el consultor a Radio 10.

“Influyo el cumpleaños, el aval a la maestra de la Matanza. Todo influyó. Cuando surgió el Vacunatorio Vip, el gobierno sufrió muchísimo. Sufrió un golpe moral. Una economía mal evaluada. Una políitica hacia el campo mal evaluada. Una política del exterior mal evaluada. Y con dos ministros con imagen positiva, Carla Vizzotti y Martín Guzmán”, resumió.