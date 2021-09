El Ente Regulador de los Servicios Públicos de la provincia de Salta dio a conocer el llamado a audiencias públicas para abordar la revisión tarifaria ordinaria, correspondiente a las empresas prestadoras de los servicios públicos. Por un lado, Edesa en cuanto a la luz; y Aguas del Norte por el servicio del agua.

El gerente de Administración de la Concesión y nuevo vocero de Edesa, Jorge Salvano, afirmó que ya han realizado una propuesta de incremento del 35% en las tarifas de luz, debido a que el funcionamiento del servicio se estaba ajustando a costos de marzo de 2020. Según la normativa, la actualización de los mismos pueden darse a partir de los 12 meses, por lo que actualmente ese período está cumplido.

"Esos plazos se han verificado y en términos de ajuste, proponemos actualizar los costos a junio de este año", manifestó. El vocero dijo que cuando no se hacen las actualizaciones, se obliga a la empresa a achicar su funcionamiento para asumir el incremento de los costos. Sostuvo que se necesita actualizar esos montos porque de no hacerlo se presentan "muchos inconvenientes en la prestación diaria".

En el marco de la pandemia del coronavirus, y pesar de las restricciones que se vieron fuertemente el año pasado, desde Edesa informaron que siguen realizando un esfuerzo para "mantener (el servicio) en los índices de calidad". Aunque reconoció que existen inconvenientes en determinadas zonas de la provincia, pero indicó que "la situación requiere que las inversiones se mantengan en un ritmo anual".

Contó que en la empresa todos los meses existe un impacto de costos, y que alcanza notoriedad en el uso de la mano de obra dispuesta para los trabajos de mantenimiento o renovación de redes. Un ejemplo del impacto en los costos es la situación del combustible, que sigue fijado a marzo de 2020 a pesar que en la actualidad ya tuvo un aumento del 75%. "Estamos diciendo que para mantener un índice de calidad, se debe poder tener una adecuación tarifaria", expresó Salvano a Salta/12.

El vocero dijo que esperan que estas consideraciones sean tenidas en cuenta por el Ente Regulador al momento de comunicar la actualización aplicada. La audiciencia pública para Edesa está fijada para el martes 12 de octubre, desde las 8:30 y mediante el uso de la plataforma de Zoom; y quienes deseen participar se pueden inscribir hasta el 1 de octubre en el siguiente link.

"No recibo un peso de subsidios"

Por su parte, el presidente de Aguas del Norte, Luis García Salado, dijo a Salta/12 que ya han presentado un estudio integral sobre los costos que tienen como empresa ante el Ente Regulador, pero sin precisar porcentaje de aumento, ya que sostienen que la definición de un incremento queda en manos de la entidad y el gobierno de Salta. Por tal motivo, desmintió que hayan comunicado una suba del 20%, como circulan en algunos medios de comunicación locales.

Aún así, dijo que Aguas del Norte está desfinanciada. "Las tarifas y el último estudio integral presentado fue de junio de 2019", precisó la principal autoridad de la empresa, teniendo como consecuencia inmediata la reducción en la prestación del servicio.

"No recibo un peso de subsidios", apuntó García Salado, aclarando que su funcionamiento se basa sólo en la recaudación que proviene del 63% de las localidades de la provincia, ya que el porcentaje restante no abona el servicio por encontrarse insertas en el programa ATLAS (Asistencia Técnica a Localidades Aisladas Salta). Dicho programa recorre diferentes comunidades de la provincia para reforzar el acceso al agua segura.



El presidente de la empresa, reiteró que no recibe ninguna contraprestación tarifaria, y recordó que al momento de asumir el mando de Aguas del Norte, recibió un endeudamiento de $400 millones, que en la actualidad pudo equilibrar. Pero señaló que "necesito plata para mejorar el servicio", llevando la demanda y la responsabilidad al gobierno de Gustavo Sáenz.

A partir de los diferentes DNU que salieron a causa de la pandemia y que estuvieron vinculados al cobro de los servicios de luz y agua, los usuarios tuvieron el beneficio de que no les cortarían los servicios hasta tres boletas impagas y que además podrían financiar dicha deuda. García Salado, contó que la mayoría de los salteños "no acogieron ese beneficio", a pesar que el plan de moratoria vencía en agosto de 2021.

Recientemente sacaron un nuevo plan de pago que está vigente hasta el 30 de septiembre, pero con diferencias respecto al primero. Por ejemplo, el primer plan quitaba el cobro del 100% de intereses si se pagaba en un solo monto la deuda, mientras que la nueva propuesta, solo quita el 70% de intereses.

A los gastos que mantienen como empresa, García Salado, sumó la contratación de 50 camiones aguateros para la provincia, debido a la llegada de la estación estival y a la escasez de agua que se presenta. Cada camión tiene un costo de $400 mil, y hoy, "la empresa no dispone de esa monto", señaló, contando que está pidiendo esa suma al gobierno provincial, mediante reuniones con las carteras de Infraestructura y Economía.

La carencia en el interior

En tanto, AYNI, la asociación civil en defensa de los derechos de los consumidores usuarios y ambiente, adelantó a Salta/12 que se presentará en ambas audiencias. Uno de sus representantes, Pedro Arancibia, aseguró que ambos servicios muestran ser deficientes en sus prestaciones, que se profundiza en el interior de la provincia.

Arancibia aseguró que la presentación en la audiencia pública es una oportunidad importante para hacer valer los derechos de los ciudadanos, no sólo en materia de información sino para saber cuáles son las propuestas y objetivos del sector empresarial. "Nadie dice que no puedan subir (las tarifas), pero se necesita una justificación que sea entendible no sólo desde el punto de vista técnico", sino también en la información que llega a los usuarios, precisó.

En referencia a Aguas del Norte, afirmó que se trata de una prestación "deficitaria, sobre todo en el interior". No obstante, reconoció que lo mismo sucede en las barrios de la zona sudeste y oeste de la Capital, los más carenciados de la ciudad de Salta.



Ayni, contó que reciben una gran cantidad de denuncias, donde señalan que son constantes los problemas vinculados al corte de agua, la falta de saneamiento o los desagües que inundan las calles. "Se reciben muchos reclamos de personas que viven en zonas con poca infraestructura de agua potable y que desde hace años, no tienen cubiertas esas necesidades", remarcó Arancibia.

Por eso afirmó que la ciudad tiene que proyectar obras estructurales para dar solución real al conflicto. Acción que no observan hasta el momento por parte de Aguas del Norte.

En cuanto a Edesa, recordó que como asociación civil mantienen una disputa judicial por una acción colectiva de consumo que presentaron en contra de la empresa. La causa se debió a la sobre facturación que se observó en marzo y abril del año pasado, a inicios de la pandemia.

Debido a que se mantenía el Aislamiento Social (ASPO), desde Edesa "hicieron una estimación del consumo a ojo, en vez de tener una lectura real de los medidores" de los usuarios. Por lo que desde Ayni consideraron que se trató de una "práctica fraudulenta". El proceso judicial está en la fase de alegatos y esperan tener sentencia a fines de este año.

Aún así, el abogado dijo que la empresa prestataria del servicio de luz "tiene falencias en el interior, más que en la Capital". La razón se debe a que la provincia es grande y extensa, y en el caso del interior, las distancias se amplían entre los vecinos, por lo que Arancibia supone que implica un despliegue mayor, que no termina respondiendo a los intereses de la empresa, y por lo tanto, no valen en inversión.

"Queremos cumplir con nuestra función de controlar" ante la prestaciones de servicios que son esenciales para los ciudadanos, manifestó el representante de Ayni. Además, alentó a que los ciudadanos manifiesten sus reclamos cuando vean afectados el cumplimiento de estos servicios.