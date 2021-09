En medio de una nueva sesión virtual de la Cámara de Diputados de Salta y que transcurría con normalidad, el rechazo al tratamiento sobre tablas por parte de los legisladores alineados al gobierno provincial de un proyecto de declaración del diputado Claudio Del Plá generó un fuerte intercambio.

La iniciativa solicitaba que se dé marcha atrás con los descuentos que recibieron los docentes sobre los días de paro de mayo y junio, y repudiaba la resolución 428/21, que justifica esas quitas por las jornadas no trabajadas. El proyecto de declaración sostenía que la aplicación de descuentos de los haberes atenta al derecho constitucional de huelga.

Ni bien comenzó la sesión, Del Plá pidió la palabra para recordarle al presidente de ese cuerpo, Esteban Amat, que ya había solicitado el tratamiento sobre tablas de un proyecto de declaración de su autoría, sobre la base de un compromiso asumido con los docentes autoconvocados para que les devuelvan dos días de huelga que les fueron descontados a través de la resolución 428 de la provincia.

A su vez, el diputado aprovechó el momento de homenajes para rendirles un reconocimiento a los docentes, a quienes no pudo homenajear el pasado 11 de septiembre, y recordó que son el puntal de la educación en el país a pesar de los sucesivos ajustes a los que los quisieron someter los distintos gobiernos. “Fue su resistencia en las calles la que evitó un deterioro aún mayor de la educación pública”, detalló.

Pero minutos más tarde, cuando se elevó la moción al cuerpo deliberativo, su pedido fue rechazado por la mayoría del oficialismo en una votación que terminó con 22 en contra de tratarlo y 15 afirmativos. Mientras que otros 23 diputados estuvieron ausentes en ese momento.

La negativa a su solicitud, generó la ira de Del Plá, quien casi al cierre de la sesión, aprovechó el momento de “manifestaciones” para espetarles a sus colegas que su decisión iba en contra de los derechos de los trabajadores, y les recordó que el viernes pasado todos los bloques habían recibido a las maestras sin decir una palabra. También trató de “vergonzosa” la manera en que 23 diputados habían decidido permanecer en silencio durante la votación, “no haciéndose cargo de que están en contra del pedido docente”.

“Refleja una conducta de aval político hacia un gobierno que está incluso atentando contra la Constitución por no permitir el derecho a huelga, y desconociendo que representaba absolutamente a una mayoría de la docencia”, adujo el diputado del PO.

Rápidamente surgieron enojadas réplicas de parte de quienes se sintieron ofendidos por los dichos del legislador de izquierda. Gonzalo Caro respondió al pedido de Del Plá argumentando que era una medida solo para la tribuna y que utilizaba el conflicto “para hacer política”.“Es hacerles creer que con una declaración pueden cambiar las cosas”, manifestó. Pero a su vez, defendió la resolución objetada por considerarla una iniciativa “para garantizar los días de clases”, y agregó que si los docentes hubieran presentado un plan de trabajo “no se les descontarían esos días”. “Se pretende hacer quedar a los diputados como que estamos en contra de los docentes y eso no es cierto”, concluyó.

Un poco más subido de tono, Germán Rallé lo trató de “faltarle el respeto a la inteligencia de los docentes” y aseveró que son chicanas políticas y “payasadas para hacer ver que estamos en contra de los docentes”. “Esto está teniendo su final de ciclo porque no les da resultados electorales y la ciudadanía no los ha votado en las últimas elecciones”, añadió. “No sea más payaso, si quiere presentar un proyecto, preséntelo en serio, con una alternativa en serio”, acotó.

El representante por Rosario de la Frontera, el expolicía Gustavo Orozco, también le salió al cruce y no solo coincidió con Rallé, sino que tiró más leña al fuego al considerar que era un proyecto “trasnochado para confundir a la sociedad, y duele saber que todavía se practica este tipo de políticas” y lo acusó de “trabajar para la popular”.

“Los docentes no se sienten representados por esta gente”, aseguró, y agregó que los autoconvocados “se paran en generar discordia”. “Me gustaría que le digan a la gente que no quieren trabajar", dijo a los docentes y luego refiriéndose a Del Plá le pidió que "trabajen, trabajen, trabajen, si no, no van a ganar nunca más una elección”, finalizó.

El diputado por Capital Manuel Santiago Godoy, que había votado a favor del proyecto, pidió la palabra para recordarles a los diputados que habían agredido a su colega del Partido Obrero que “hubiesen aprovechado la oportunidad” para defender la resolución y las medidas de descuento, “cuando estaban los docentes presentes”.

“No se puede tratar mal a un diputado porque plantea cosas elementales y para las cuales ha sido elegido, que es para discutir políticamente algo”, prosiguió. Y les refrendó a quienes asumieron votar en contra del proyecto que “es difícil ser oficialista, porque uno tiene que aceptar que a veces estará en contra de posturas gremiales o de las mayorías, como la de los docentes, y hay que hacerse cargo”. Y lamentó que no se haya aceptado tratar sobre tablas el proyecto, “porque hubiese mejorado la calidad de la discusión sin palabras peyorativas”.

Al finalizar la labor parlamentaria, Del Plá utilizó sus redes sociales para denunciar que fue calumniado por “un grupo de diputados canallas”, luego de haber bloqueado el tratamiento de su proyecto, y sin darle derecho a réplica.