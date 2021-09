El ministro de Economía, Martín Guzmán, adelantó que se busca cerrar un acuerdo con el FMI y que hay que "cuidar a la gente con pragmatismo". "La prioridad ha sido cuidar el trabajo y la producción, no se pudo llegar a todos de la misma manera", sostuvo en diálogo exclusivo con AM750.

El ministro le bajó el tono a las diferencias con Cristina Kirchner y aseguró que "la vicepresidenta, con la convicción de cuidar a los argentinos, ha planteado que en la argentina hubo una política de ajuste fiscal", y señaló que "hubo una reducción del déficit", pero que "nunca hubo un ajuste fiscal".

Según describió en diálogo con Víctor Hugo Morales, "hubo una política fiscal expansiva". "Lo afirmamos porque el gasto del Estado en términos reales creció. El déficit se redujo porque creció la recaudación, porque se recupera la economía y por las medidas expansivas que adoptamos", sintetizó el ministro.

"Hay cuestiones de la carta en las que estamos de acuerdo con Cristina, dijo que no se pudo ejecutar todo el presupuesto, eso hay que resolverlo. Eso lo vamos a ir haciendo en estos días", remarcó Guzmán, que además adelantó que habrá medidas económicas de cara a los próximos días porque "es importante escuchar el resultado de las urnas". "Algunas medidas hoy nos damos cuenta que sí se podrían haber tomado antes, eso es lo que tenemos que corregir, remarcó.

De hecho, indicó que se debe "trabajar de una forma que permita construir los entendimientos para modificar lo que se tenga que modificar y mantener lo que se tenga que mantener".

Inflación

"La inflación es un mal para el funcionamiento del sistema económico, es de los males que más angustia genera. Para resolverlo hay que enfrentar las múltiples causas que la generan. Se tomó mucha deuda en dólares, se dañó la capacidad de la industria. Cuando un país tiene problemas cambiarios tiene problemas inflacionarios", definió Guzmán.

Negociaciones con el FMI

Para Guzmán, "el FMI es uno de los peores problemas" que debe enfrentar su gestión. El ministro pidió "no olvidar para que no vuelva a pasar en Argentina cosas que tanto daño nos hacen", y recordó que "se desembolsaron 45 mil millones de dólares en un préstamo vergonzoso, no se usó un solo dólar en mejorar la capacidad productiva, en dar condiciones para que haya más trabajo".

El ministro de Economía afirmó que parte del dinero que el FMI le prestó a la Argentina durante el Gobierno de Mauricio Macri "se utilizó para pagar deuda y parte se fue de la Argentina". "El pueblo nos dio el mandato para resolver ese problema", remarcó.



En este sentido, descartó por completo la posibilidad de no afrontar la deuda con el Fondo. "El pago al FMI tiene que ver con la responsabilidad. El camino es construir un acuerdo en el que digamos lo que para nosotros le hace bien a la Argentina", sintetizó.

¿La vuelta del IFE?

"El IFE fue una política en el peor momento de la pandemia en una situación donde las restricciones eran más fuertes, fue una política que nos ayudó mucho a contener la situación de los más vulnerables de la sociedad", remarcó Guzmán, en medio de rumores sobre un posible regreso del programa de asistencia a los sectores más vulnerables.

En este contexto, afirmó que el Gobierno "ha ido adaptando la política pública en función de lo posible entendiendo que hay necesidades sociales que están por encima que son las que nosotros quisiéramos atacar y que buscamos ir atacando en forma sostenible".



Noticia en desarrollo