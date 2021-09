El electo presidente del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Santa Fe 2da. Circunscripción, Nahuel Castillo, destacó en diálogo con Rosario/12 "la gran participación electoral en pandemia", apuesta a "jerarquizar la profesión" y "poner en valor las experiencias de las y los colegas".

-Ante el resultado de las elecciones en el Colegio ¿qué evaluación hace de una victoria tan contundente?

-Me parece importante destacar, más allá del resultado, la gran participación de colegas en toda la circunscripción. En un contexto de pandemia en el que tuvimos que trabajar con protocolos en todas las delegaciones, se abrieron mesas en Firmat y Rufino, aquí en Rosario se votó en el Club Sportivo América, por primera vez fuera de la sede central, una situación muy compleja, en la que a pesar de todo tuvimos una amplia participación de las y los colegas. El desafío era garantizar las condiciones de cuidado para el ejercicio del voto y el resultado principal es haber podido hacerlo de esa manera. Por supuesto que el respaldo obtenido nos pone muy contentos, nos entusiasma y nos fortalece para encarar los desafíos que tenemos por delante, que no son pocos.

-¿Cuáles son las propuestas más relevantes a destacar que piensan proponer en el Colegio?

-Consideramos necesario jerarquizar nuestra profesión, poner en valor las experiencias de las y los colegas, nuestra historia. Para eso es fundamental fortalecer el Colegio, que es nuestra herramienta colectiva por excelencia. De esto se desprenden propuestas que hemos ordenado en varios ejes: trabajar por la mejora de las condiciones en las que ejercemos nuestra práctica, que incluyen mejores remuneraciones pero que no se agotan sólo en eso; fortalecer el rol de actor social del Colegio y poder incidir en el diseño de las políticas públicas en salud, educación, trabajo, deportes y en todos los ámbitos en los que se despliega nuestro ejercicio profesional; la articulación con otros actores institucionales, las universidades, las facultades, los sindicatos, las agrupaciones de profesionales y analistas.

-¿Qué quisiera destacar en este momento de la psicología en la ciudad?

-En los últimos años, la psicología en nuestra ciudad y en todo el sur de la provincia, ha tenido un crecimiento enorme en cuanto a la matrícula. Esto, lamentablemente, muchas veces no ha sido acompañado por el cuidado de las condiciones laborales en que nuestro trabajo se despliega. El desafío es promover mejoras en esas condiciones, generar lazos entre profesionales, discutir con los diversos actores del Estado y del ámbito privado cómo se piensa y se valora la salud mental en general y la psicología en particular. En este punto me parece importante no empezar siempre de cero. Tenemos una historia muy rica como colectivo, historia de resistencia, pero también de mucha creatividad, de ganar espacios y legitimidad a pulso. En esa historia debemos abrevar para que los esfuerzos actuales no caigan en saco roto y que podamos sostener un ejercicio profesional respetuoso del paradigma de derechos, con el reconocimiento que ello merece.