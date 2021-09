El presidente de la Corte de Justicia de Salta, Guillermo Catalano, ordenó este miércoles iniciar un trámite de información sumaria desde el área de Superintendencia contra el juez de Personas y de Familia, Víctor Soria, a raíz de las denuncias por violencia de género realizadas por la defensora oficial Natalia Buira.

Según informó a través del área de prensa del Poder Judicial, Catalano dio un plazo de 30 días para completar la informacion sumaria que "permita esclarecer en forma previa las supuestas responsabilidades de orden administrativo" que atañen al juez. Eso es lo que establece el decreto que firmó el presidente de la Corte, con el que se abre la etapa de recopilación y que reúne también las presentaciones que Buira hizo ante la Superintendencia en febrero y que habían sido desestimadas.

La Corte de Justicia tiene la facultad de Superintendencia, es decir, "analizar si es que hay alguna responsabilidad del juez y, si es que la hubiera, aplicarle sanciones administrativas en caso de que se determinara la existencia", comunicó el Poder Judicial a este medio.



Consultado por Salta/12, el abogado de Soria, Oscar Loutayf, prefirió no dar declaraciones hasta que la causa se resuelva en la Justicia.

Por otro lado, la abogada Graciela Abutt Carol, representante legal de Natalia Buira, consideró que el hecho de que la Corte inicie una investigación sobre la conducta del juez por la vía administrativa "es una señal alentadora". Si bien recordó que es una medida "tal vez" tardía, señaló que de todos modos constituye una "respuesta al fin". En febrero último Buira hizo presentaciones escritas ante la Superintendencia pero fueron desestimadas por falta de mérito.

Para Abutt Carol, es importante "que el Poder Judicial pueda mirarse a sí mismo y ver el modo en que administra justicia", y consideró que es preciso que la Corte tenga los mecanismos necesarios para "depurar" ese sistema.

La abogada recordó que también el Juzgado de Violencia Familiar y de Género a cargo de Noemí Valdez, desestimó una denuncia en marzo, "alegando que no había materia tipificada por la ley de violencia de género. Desde una mirada del derecho penal, punitivista". Después ese Juzgado abrió la causa, luego de que la defensora fuera a la Oficina de Violencia Familiar y de Género (OVIFG), "donde hay un cuerpo de profesionales que no solo son abogadas, sino también psicólogas y asistentes sociales. Luego de 5 horas de entrevista, hicieron un informe contundente y detectaron 11 signos de riesgo grave para la doctora Buira", manifestó la letrada .

La OVIFG recomendó tratamiento psicológico para la defensora oficial y que no se representara a sí misma porque al tratarse de una causa de violencia de género, "cada escrito implicaba pasar por el dolor de nuevo, revictimizarse", sostuvo Abutt Carol.

De forma independiente a la investigación administrativa, también se tramita la causa judicial. En ese marco la defensa del juez Soria presentó ante la Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad de la decisión por la que la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial le impuso al juez la prohibición de acercamiento a la defensora.

Sobre la base de ese fallo tanto el Poder Judicial como la Defensoría General debían adecuarse administrativamente para que las causas de Buira no se tramiten en el juzgado de Soria. Para Abutt Carol, con esa cautelar, el proceso para ella y su representada "ya estaba listo" porque el fin era conseguir medidas de protección para la defensora en el ejercicio de sus funciones. Pero el juez recurrió a la Corte asegurando que no fue escuchado. La Corte deberá resolver solo en cuanto a esta sentencia.

Abutt Carol aseguró que el juez sí fue escuchado porque le dieron lugar a expresarse y hacer su descargo. "El planteo es que no se llamó a audiencia con él", explicó la abogada, y agregó que la audiencia con la jueza es para la víctima, no para el imputado. "Esperamos que la Corte dicte sentencia, que sepa que el doctor Soria fue escuchado. En la primera y segunda instancia no dijo que no fue escuchado, lo está introduciendo en esta oportunidad ante la Corte", manifestó la letrada.

En la causa ya hay dos amicus curiae (amigos del tribunal), uno del Colegio de Abogados y Abogadas de Salta y otro de la Asociación de Defensores Públicos de la República Argentina (Adepra). También el Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades anunció que presentaría en esta semana otro amicus. Además, Abutt Carol contó que le llamaron de distintas organizaciones a nivel nacional para hacer similares presentaciones.