Dice Pepe Táljame que al revisar lo realizado durante su trayectoria, reunió alrededor de 50 canciones propias. Lo que se suma a las tres décadas de Sin Anestesia, la agrupación cuyo repertorio estuvo signado por las composiciones de su amigo y mentor: Joaquín Sabina. Fue él, de hecho, quien le insistió en que se dedicara a las nuevas canciones. “Pero me tomé un tiempo”, ironiza el músico, que mañana a las 21 presentará el espectáculo Conmigo en Sala Lavardén (Mendoza 1085), interpretando exclusivamente canciones de su autoría.

“Con Sin Anestesia solíamos mechar el repertorio de Sabina con algunos temas míos, siempre me gustó meter dos o tres, que anunciaba al público como inéditos, canciones que Sabina todavía no había editado. Jodíamos con eso, pero después lo aclarábamos”, comenta Pepe Táljame a Rosario/12. Integrante junto a Edgardo Machain del colectivo Canción Abierta, Táljame fue el autor de la letra de “Yo soy tú”, la canción con la que convocaron a más de 30 artistas para un video clip que se viralizó a fines del año pasado. “Durante la pandemia, con Canción Abierta, que es un proyecto dedicado a la canción de autor, generamos streamings y nos dieron una mano tanto la municipalidad como la provincia. Y también, forzosamente, tuve que ponerme a hacer temas propios. Así que hice un recorte de todo lo que había hecho: ya tengo más de 50 canciones, también 3 discos. De manera tal que se me ocurrió lanzarme a hacer lo mío”, continúa.

-Que Sabina haya sido tu repertorio habitual, dice de una relación importante con su música; quiero decir, no podés pensarte sin su influencia.

-Empecé a escucharlo hacia fines de los ’80, cuando todavía no había venido por acá; me impactó su estilo urbano, algo que a mí me apasiona. Es lindo conversar con él y ahondar sobre la génesis de sus canciones, a partir de anécdotas, que salpica con un poco de ficción. Son cosas muy fuertes, de tipos de la noche, de lo urbano. A mí también me gusta contar historias y anécdotas, describir personajes. Es algo que gira en todos mis temas. Escribo para mis hijos, mi esposa, mis viejos, sobre cosas felices y trágicas con amigos. Sobre todo al barrio, a mis vivencias de chico, de adolescente. Todo eso es lo que me motoriza al momento de escribir. Con él tengo dos temas en coautoría. Uno es “República feliz”, con letra suya y música mía; el otro es “Es para Navidad”, con letra mía y música de Joaquín. Cuando fui a España a visitarlo, me invitó a la presentación de 19 días y 500 noches. Me llevé una carpeta con todas mis letras, que le encantó. Y reparó en este tema, “Es para Navidad”, al que ahí nomás, improvisando, le fue escribiendo el cifrado. Así nació la música. Desde el primero momento me tomó, digamos, como un aliado, y el primer consejo que me dio fue que dejara de cantar sus canciones y cantara las mías, pero tardé un tiempo en seguir su consejo (risas). Me propuso que me dedicara a la música, pero eso significaba dejar mi profesión, la medicina, y no me animé. Algo que sí pasó con Jorge Drexler, que vivió una historia parecida. A él lo apadrinó Sabina y sí dejó la medicina.

El nombre del show, Conmigo, apela a algo íntimo pero también expansivo, habida cuenta de la cantidad de músicos en escena. La voz y armónica de Táljame serán acompañados por Marcelo Zissú (guitarra electroacústica), Marcelo Arce (guitarras electroacústica y eléctrica), Caburo (percusión y coros), Marcelo Sali (batería), Rodrigo Zacarías (teclados) y Daniel Pascual (bajo); junto a las presencias invitadas de Mariela Morandi, Sergio Garfinkel, Cecilia Monte, y Neyen Morra (voz), Edgardo Machaín (guitarra y voz), Leandro Bonfiglio (guitarra y voz), Marcelo Stenta (guitarra), Thito Amante (acordeón a piano), José Gago (flautas) y Ariel Allegra (violín). “Es toda gente amiga que me acompañó en muchas cosas, así como yo participé con ellos en otras, a lo largo de 30 años. También habrá un segmento de tres temas que hará (Adrián) Abonizio, con quien tenemos una amistad desde los inicios de la trova. Y participará el colectivo Canción Abierta, seremos 8 músicos cantando en vivo ‘Yo soy tú’”.

De la decisión de priorizar el repertorio propio, lo que destaca –y se emparenta con las canciones de Joaquín Sabina– es “la valorización de la canción de autor”, algo que el propio músico subraya mientras agradece a Sabina “por haberme aceptado como amigo y haberme hecho vivir cosas muy lindas. Con él compartí escenarios en Rosario, en Buenos Aires y en Málaga. Siempre fue muy amplio conmigo. Antes de comenzar de lleno con la música, era un cirujano de saco y corbata, hasta que empecé a vivir este mundo, lleno de cosas muy lindas e intensas”, concluye.