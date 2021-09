Miles de jóvenes se congregarán mañana en diferentes puntos del mundo para acompañar la convocatoria de Juventud por el Clima, en una protesta mundial por la crisis climática, que a nivel local tendrá su punto de encuentro a las 17 horas en el Congreso de la Nación.



La protesta es impulsada por la activista sueca Greta Thunberg, quien en una conferencia de prensa virtual junto a otros organizadores afirmó que "la crisis climática es más urgente, no desapareció con la pandemia".



En su cuenta de instagram Jovenesporelclimarg, la filial local de la organización mundial anunció la convocatoria a la protesta por la crisis climática dando cinco razones para sumarse a la iniciativa "24S".



"Frente a las expresiones de negacionismo climático, es importante manifestar con contundencia en las calles lo que la ciencia viene diciendo hace años, el cambio climático es real e inequívoco y es consecuencia del accionar humano", afirmaron en una publicación de IG.



A su vez, se indicó que "los compromisos actuales de los países no están alineados con el objetivo de no superar 1,5 grado centígrado de calentamiento y el tiempo se agota".



En esa línea, se agregó que "se necesita de un cambio estructural motorizado por acciones políticas que aborden estructuralmente la desigualdad: El 1% más rico de la población emitió más del doble de efecto gases invernadero que el 50% más pobre".



La protesta contará con acciones en la calle alrededor del mundo para presionar de nuevo a los gobiernos a actuar un año después de la última convocatoria.



"Tras este año y medio tan extraño, la crisis climática es más urgente, no desapareció con la pandemia", apuntó en una conferencia de prensa virtual Thunberg, líder de Friday for Future, junto a otros compañeros de Juventud por el Clima de todos los continentes.



En una publicación en la cuenta de Instagram de Change.org se anunció también la convocatoria para la Argentina, donde se precisó que "muchas personas estarán presentes en varios puntos del país y en la Ciudad de Buenos Aires la cita será a las 17 horas para marchar hacia el Congreso".



La publicación se acompaña con una imagen con jóvenes con barbijo que portan carteles con consignas que dictan "no al acuerdo porcino con China", "vamos por el millón de firmas", "pare los incendios".



La concentración de gases de efecto invernadero aumentó en la primera mitad de este año y las emisiones de dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso o metano vuelven a los niveles de récord de 2019, según la última evaluación conjunta preparada por la Agencia Meteorológica Mundial, ONU-Medio Ambiente y Global Carbon Project.



Junto con esta observación, la entidad internacional aseguró que el agujero entre la cantidad de gases que podría liberarse para contener el calentamiento de la Tierra por debajo de 2ºC y la que se está lanzando es "tan grande como siempre".



En tanto, la Fundación ambiental y recursos naturales (FARN), también citó a la movilización, desde su IG, bajo el hashtag #24S, donde señaló que se unen a otras organizaciones y movimientos socioambientales "y volvemos a marchar por un presente y un futuro ambientalmente más sostenible y socialmente más justo".



En la publicación la FARN, figura el listado de los puntos de encuentro de la movilización en varias ciudades argentinas e invita a sumarse a la protesta.