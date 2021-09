Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente de Brasil y diputado nacional en ese país, dio positivo de Covid-19 y de esta manera se suma a la lista de integrantes de la comitiva que estuvo en la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, con coronavirus.

El testeo le dio positivo dos días después de haber regresado de los Estados Unidos, donde a otros dos funcionarios de Bolsonaro fueron detectados con el virus, uno de ellos fue el ministro de Salud, Marcelo Queiroga, y otro un integrante del cuerpo diplomático.

Al anuncio de su contagio con coronavirus lo hizo el propio hijo del presidente brasileño a través de Twitter. Allí contó que, a diferencia de su padre, él sí se había vacunado contra la Covid-19 y tenía una sola dosis.

Luego afirmó que se encuentra "bien" y que ya había iniciado el "tratamiento", aunque no especificó cuál. "Pese al diagnóstico, me siento bien y comencé a tratarme inmediatamente", escribió el defensor de algo llamado "tratamiento precoz" contra el virus, que no cuenta con evidencias científicas.



El hijo del jefe de Estado había recibido la vacuna de Pfizer, pero tras su contagio volvió a poner en duda su eficacia y cuestionó el llamado "pasaporte sanitario".

"Sabemos que las vacunas fueron hechas más rápidas" de lo habitual, indicó. "Recibí la primera dosis de Pfizer y contraje covid. ¿Ello significa que la vacuna es inútil? No creo. Pero es un argumento más en contra del pasaporte sanitario", completó.



La comitiva brasileña regresó al país el pasado miércoles tras un negacionista discurso pronunciado por Bolsonaro ante la ONU, en el que defendió el uso de remedios de dudosa eficacia contra la covid-19 y se opuso al "pasaporte sanitario".

Su posición contra las vacunas y los tratamientos contra el virus es tan férrea que hasta el momento no se vacunó, y ello le costó duras críticas durante su estadía en Estados Unidos. Contrarió las sugerencias de la ONU para participar de la Asamblea General y hasta le prohibieron la entrada a una pizzería y tuvo que comer en la calle por no estar inmunizado.

Dos integrantes de la comitiva que lo acompañó fueron detectados con covid, uno de ellos su ministro de Salud, quien debió quedarse en Nueva York para cumplir con el aislamiento y no propagar el virus.



Sin embargo, Queiroga había participado en diversas actividades oficiales: en una reunión entre Bolsonaro y el primer ministro británico, Boris Johnson; y otros con varias personalidades, como Michelle Bachelet, expresidenta chilena y alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.