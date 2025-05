Luego del anuncio de quita de aranceles para productos electrónicos, un anuncio que motivó un paro indeterminado de los trabajadores de la industria electrónica en Tierra del Fuego AIAS, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, criticó la apertura importadora de celulares anunciada por el gobierno esta semana y dijo que no se trata de una medida "aislada", sino que forma parte de lo que calificó como un "atropello a la industria nacional".

"Las tensiones que hay en el mundo hoy tienen que ver con quién se queda con el trabajo calificado, (los países) están protegiendo su trabajo, y la Argentina va a contramano de todo eso. La Argentina está abriendo su economía y permite que entre trabajo de afuera en desmedro del trabajo argentino", analizó Furlán en la 750.

Sumado a esto, el dirigente sindical de la UOM tildó de "mentiroso" el argumento del ministro de Desregulación Federico Sturzenneger, quien aseguró que la medida apunta a bajar los precios de los productos electrónicos en Argentina.

"Lo que ellos pretenden beneficiar, que son los consumidores, son las mismas personas que pierden el trabajo", señaló Furlán y recordó que el mismo argumento se utilizó en 2017, cuando Mauricio Macri abrió las importaciones de notebooks mediante el decreto 117/2017. "Pasaron unos años y en Argentina se siguen comprando las computadoras más caras del mundo", objetó el titular de la UOM en Toma y daca.

Otra de las razones que, esgrimió Furlán, se esconden detrás de las medidas aperturistas es la despoblación de la Patagonia, un análisis que también compartieron el exministro de Ciencia y Tecnología Daniel Filmus y la senadora fueguina María Eugenia Duré.

Por último y consultado por la voluntad empresarial para oponerse a la decisión del Ejecutivo nacional, Furlán respondió: "Quiero creer que sí porque han dicho públicamente que si sacan los impuestos no van a poder producir. Si son todos no te lo puedo decir, pero yo sé que hay un sector del empresariado, no sólo de la producción electrónica, de todo el entramado pyme, que están preocupados".