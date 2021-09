Esta semana se abrió un nuevo capítulo en la causa que mantiene como imputados por el delito de “cohecho pasivo agravado” a los dos ex jueces de la Cámara de Apelaciones de Catamarca; Juan Pablo Morales y Raúl Da Prá.

Los abogados de lo acusados difundieron a través de la prensa una pericia que establece que el video que fue viralizado el 29 de junio del año pasado y donde se los ve recibiendo dinero para revocar una prisión preventiva, fue "editado y manipulado".

Con esta pericia en la mano, los ex magistrados reclamaron públicamente que se violaron sus garantías constitucionales y que no fueron oídos. Fue el senador Maximiliano Brumec, presidente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara, quien les recordó que tuvieron dos instancias en las Justicia para poder hablar y que se opusieron: “Hablan de no ser escuchados, pero tuvieron dos instancias que no usaron que fue el Jury de enjuiciamiento y la declaración que podrían haber dado cuando el fiscal los imputó en vez de oponerse.

El 29 de junio de 2020, un video de 3 minutos fue enviado a los e-mails y celulares de todos los legisladores y miembros de la Justicia. En él se podía observar y escuchar cómo pedían 820 mil pesos para revocar la prisión preventiva del reo Edgardo Jiménez.

Ante el escándalo, la justicia ordinaria inició una pesquisa de oficio que recayó en la fiscalía de Delitos Contra la Administración Pública, a cargo de Facundo Barros Jorrat. El fiscal solicitó inmediatamente la investigación jurisdiccional, pero el Juez de Garantías se la negó por lo que no pudo avanzar en la investigación del hecho.

Paralelamente se inició una investigación administrativa que llevó adelante el Tribunal de Enjuiciamiento, que determinó el 14 de agosto de 2020 la concreción de un Jury para los magistrados, que fueron suspendidos de sus cargos.

Sin embargo, 15 días más tarde Da Prá y Morales decidieron renunciar y de esta manera evitaron el Jury. Sin su envestidura de magistrados, desde el Ministerio Público Fiscal, Barros Jorrat pudo avanzar y los imputó, pero ambos apelaron la medida que hasta hoy espera fecha para ser debatida en la Cámara de Apelaciones.

Mediáticos

Los ex magistrados imputados, habían radicado una denuncia contra autores desconocidos el 13 de julio del año pasado. Con esta denuncia y una pericia que ellos hicieron pretendían determinar que el video no podía servir como prueba contra ellos porque había sido editado y manipulado.

Fue el fiscal Ezequiel Walther quien, a pedido de ellos, solicitó que el video fuera peritado por Gendarmería Nacional. El resultado de las pericias arrojó que hubo “manipulación y edición”, aunque no se dio a conocer si las partes que se vieron y escucharon eran auténticas.

Con esa conclusión, los ex magistrados decidieron hablar públicamente y dar por sentada su supuesta inocencia a través de la prensa.

Aseguraron que sus garantías de ser oídos fueron vulneradas. Sin embargo, no negaron que la reunión filmada existió, más allá de las ediciones que pudiera tener el video, tampoco radicaron una denuncia contra quien filmó, aún sabiendo de quien se trataba.

“No solo estamos en presencia de un delito que es la falsificación de instrumento público, sino en presencia de un fraude. Son maquinaciones con diferentes momentos y requiere de una inteligencia puesta al servicio de dañar. Es por esto que no nos ha parecido prudente hablar del video siquiera, yo no vine a hablar del video. Yo vine solamente a precisar el alcance de la pericia de un elemento que carece de integridad porque fue manipulado. Hablar del video no importa porque es un reconocimiento del mismo que yo no voy a hacer”, expresó Da Prá acerca de las pericias.

En este contexto, el Código Penal ampara a ambos acusados, quienes no pueden ser obligados a decir quién fue el responsable de la filmación; es decir que tienen derecho a negarse a declarar.

Respuestas

Tras escucharlos, el senador Brumec, quien había solicitado informes sobre el avance de la causa hace dos meses, admitió que el resultado de ese pedido fue que “muchos magistrados se inhibieron de actuar”.

En respuesta a los dos acusados dijo que: “Toda persona tiene derecho a tener un proceso justo. Pero no modifica el hecho en sí, que es que exista una denuncia por coimas para modificar fallos de jueces. Se tiene que investigar”, aclaró.

Posteriormente resaltó que tras escucharlos en los medios comprendió que “en ningún momento negaron el tema. Puede ser que esta prueba esté editada, pero tampoco se conoce cuáles son las pruebas en su contra, ya que se han opuesto a algo que no conocen”, dijo, haciendo referencia a que el fiscal Barros Jorrat no puede continuar con la causa luego de que ellos la apelaran.

"Si quieren escuchados en lo sentimental que vayan a un psicólogo o que vayan a hablar con el cura. Pero si lo quieren hacer en la justicia que se sometan a derecho. Acá no confundamos, todos vimos el video. Si son culpables o no, que lo determine la justicia”, concluyó Brumec.