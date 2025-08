El expresidente colombiano Ernesto Samper llegó a San José 111 para mantener un "encuentro de carácter personal" con la expresidenta Cristina Kirchner. En diálogo con la prensa, el líder colombiano manifestó que no comparte la condena que proscribió a la dos veces mandataria argentina y se mostró esperanzado de que "Cristina quede libre y se pruebe su inocencia en los canales que le permite Argentina".

"No quiero entrar en discusión con la Justicia argentina, a través el Grupo de Puebla hemos expresado nuestras opiniones sobre el juicio", comentó Samper respecto del fallo en la causa mediáticamente conocida como Vialidad inhabilitó de manera permanente a Cristina Kirchner a ejercer cargos públicos y la condenó a seis años de prisión.

El expresidente colombiano se reúne esta tarde con Cristina Kirchner.





"No comparto, pero no vengo a cuestionar a la justicia de argentina, quizás me atreva a decir que de acuerdo al artículo 23 de la convención de San José de Derechos Humanos no se pueden imponer sentencias de inhabilidad política permanente", continuó Samper. En la misma línea, resaltó que el presidente Gustavo Petro "fue víctima de una de estas sanciones, que finalmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la removió, no hay sanciones eternas".

Noticia en desarrollo...