El pueblo El Tolar forma parte de las 38 comunidades indígenas de Catamarca. Pero a diferencia de las demás del norte del departamento de Belén, es una de las más castigadas y olvidadas por los gobiernos. El viernes, se concretó el primer relevamiento de infraestructura y servicios del lugar que develó las carencias y necesidades de sus 90 habitantes.

Gabriel Suárez, supervisor del Ministerio del Agua, Energía y Medioambiente en la zona, fue el enviado para verificar las condiciones en las que viven los habitantes de El Tolar. En diálogo con Catamarca/12, explicó las limitantes del lugar, ubicado a 3200 metros sobre el nivel del mar, a 450 kilómetros de la Capital provincial y a más de 9 horas a caballo entre las montañas, porque no tienen un camino.

El Tolar cuenta con dos sectores; por un lado la Escuela 474, fundada hace 87 años, y cuatro viviendas aledañas en un radio de 400 metros cuadrados. Por otro, y a 3 kilómetros de ese lugar, la zona a la que denominan “El Barrio”, que son sólo 8 viviendas construidas con adobe y sin columnas.

Suarez relató que fueron para relevar a pedido del ministro Alberto Kozicki, quien había visitado la comunidad en marzo, cuando el gobernador Raúl Jalil llegó en helicóptero al lugar para abrir el período lectivo.

En mulas y caballos, llevaron un tanque de agua que había solicitado la directora de la escuela, Amalia Agüero. Sin embargo, al llegar se asombraron por la precariedad y falta de mantenimiento tanto de la escuela como de las viviendas.

El pueblo, sólo cuenta con algunas conexiones que llevan agua por mangueras desde el río, pero sin presión. Sólo la escuela tiene gas en garrafa, aunque también una cocina a leña. La energía fue instalada hace más de 15 años en el marco del programa PERMER, de energías renovables para pueblos rurales, “pero las baterías de los equipos, que tienen una duración de 5 años, están obsoletas y agotadas y algunos están rotos”, contó Suárez.

“Lo primero que hicimos cuando llegamos es conectar 200 metros de manguera para Nora Díaz, una mujer que vive con varios niños pequeños en cercanías de la escuela y la única que no tenía un grifo de las cuatro viviendas que hay. Esta señora, contó que pidió durante muchos años esta conexión al exintendente de Puerta de Corral Quemado, Enrique Aybar (hoy condenado por abuso sexual), pero nunca se la escuchó”, dijo el funcionario belicho.

Vivienda de Nora Díaz

La conexión para ellos fue una prioridad teniendo en cuenta la cantidad de niños pequeños que viven con la mujer y que la única forma de acarreo era con baldes desde el río.

El agua que llega a este sector es corriente y entubada desde el río El Tolar, lo que significa que no es potable. Sin embargo, estas obras precarias datan de hace 50 años y es necesario para poder optimizar el sistema realizar una cantera de decantación, que servirá para acumular agua para la escuela y, de esta manera, tal vez evitar que se congele en el invierno, logrando que el servicio pueda durar más días en el año.

En cuanto a las condiciones del establecimiento educativo, al que concurren 32 niños, Suárez señaló que las cañerías son antiguas, que los chicos se amontonan todos en una sola aula, porque la sala para nivel inicial nunca se concluyó. Las chapas del techo ya no están en condiciones y tampoco tienen membrana por lo que se llueve. “Los baños tienen un sistema de hace más de 60 años que no se utiliza y están rotos. El ordenanza se las ingenió para ir reparando, pero no pueden funcionar así”, opinó.

Esta realidad, es la misma en el sector de El Barrio. En el lugar, obtienen el agua para beber desde un manantial, y sólo tres viviendas poseen tanques para acumular, aunque el sistema de mangueras no sies el adecuado para tener presión. “El delegado de la comunidad, Dante Ochoa, nos acompañó para que pudiéramos ingresar en las viviendas. Ninguna tiene conexión de cañerías. Todos cocinan con leña y el sistema de energía renovable está casi obsoleto”, refirió.

Además, contó que ninguna familia tiene baño, sino sistemas de letrinas con las consecuencias sanitarias que esto puede ocasionar a la salud.

Sistema

La gente de El Tolar subsiste de la cría de cabras, ovejas y llamas. La tierra no es apta para cultivar, pero algunos sectores fueron abonados para colocar algunas hortalizas de estación. La mayoría son becados o empleados municipales, pero sus sueldos no superan los 20 mil pesos. Con ese dinero, compran fideos, arroz y algunos elementos cuando pueden bajar hasta Belén. Las mujeres tejen y llevan sus artesanías para la venta que básicamente consiste en hilados y tejidos de llama.

Abandono

Un vecino del lugar advirtió que durante la última creciente sucedida en el pueblo en enero del año pasado, el exintendente Aybar (quien ejerció durante tres periodos seguidos) los había visitado “pero sólo para comer asado y nada hizo de lo que le solicitaron”.



Escuela 474 El Tolar

Lo que tiene la comunidad fue gestionado en su mayoría por los docentes de la escuela y es por donaciones provenientes de otras provincias. La escuela funciona como posta sanitaria (también con medicamentos donados) y por la carencia de un camino sólo recuerdan haber tenido una vez la visita de médicos. La ropa que usan, el calzado y muchos de los alimentos, también les llegan por campañas y personas solidarias.

Fue la directora quien inició la campaña #UnCaminoParaElTolar la que a fuerza de insistencia a través de redes sociales logró la promesa gubernamental este año para poder tener el camino.

Suárez cuenta que dentro de dos semanas subirán con materiales para concretar un decantador o galería filtrante para que los habitantes de El Barrio puedan tener presión de agua y no tener que llenar los tanques con baldes. Además, colocarán el tanque que llevaron para la escuela que no se pudo poner por falta de materiales y harán otra obra para evitar que en épocas de fríos extremos se congele.

“Con la directora hicimos un pedido de materiales para concluir las obras en la escuela y reparar lo que está roto. Yo mismo le hice llegar el pedido a la Ministra de Educación para que agilice las cosas a través de Infraestructura Escolar y se comprometió a hacerlo. Desde el Ministerio de Agua y Energía, también buscaremos la forma de solucionar el problema de las letrinas, la energía y las cañerías”, concluyó.

