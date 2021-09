La Selección Argentina de futsal buscará este miércoles el pasaje a una nueva final del Mundial cuando se enfrente nada menos que a su par de Brasil por una de las semis del certamen que se está disputando en Lituania. El clásico se disputará desde las 14 y se podrá ver por la TV Pública, DeporTV y TyC Sports.

El elenco dirigido por Matías Lucuix viene de sufrir en cuartos de final para dejar en el camino a Rusia en un encuentro que finalizó 1-1 a lo largo del tiempo regular y suplementario y recién se pudo definir en los penales (5-4), con participación estelar de los dos arqueros argentinos, Nicolás Sarmiento y Lucas Farach.

Es que el primero, titular y de gran rendimiento en el certamen, no sólo detuvo un tiro crucial en el tiempo extra sino que también tapó dos en la tanda de penales. Farach, por su parte, ingresó para dos disparos en la agónica definición y terminó quedándose con el penal definitivo ante el brasileño nacionalizado ruso Rómulo.

"En el último penal decisivo (Lucas) me miró, lo vi con mucha confianza y cuando me pidió hacer el cambio no lo dudamos. Tenemos una muy buena relación que hace que la convivencia sea más fácil. Nos ayudamos el uno al otro en todo momento", explicó Sarmiento sobre la emotiva definición y agregó que el cuerpo técnico les da la libertad para decidir los cambios de arquero.

Argentina, campeona vigente del Mundial FIFA de futsal tras su conquista en Colombia 2016, eliminó además a Paraguay en octavos de final (6-1) y superó en fase de grupos a Irán (2-1), Serbia (4-2) y Estados Unidos (11-0) en el debut. El goleador del equipo es Alan Brandi con cinco conquistas, seguido de Angel Claudino y Cristian Borruto, con tres cada uno.

"Ojalá sea un gran partido y ojalá nos lo podamos llevar. Esperemos que sea un gran espectáculo ya que nos vamos a encontrar con el mejor equipo de este torneo individualmente. Somos afortunados y es un sueño jugar en un Mundial ante Brasil", agregó Sarmiento en declaraciones al sitio oficial de la FIFA.



Brasil, por su parte, es el máximo ganador del certamen con cinco títulos (1989, 1992, 1996, 2008 y 2012) en ocho ediciones. En Lituania 2021, superó en cuartos a Marruecos (1-0), en octavos a Japón (4-2) y en primera fase a Panamá (5-1), República Checa (4-0) y Vietnam (9-1). La gran figura del equipo es el delantero Ferrao, quien lleva 7 tantos en el torneo y es, hasta el momento, el máximo goleador del mismo.

En su último choque, durante las Eliminatorias 2020 hacia Lituania, la Selección Argentina derrotó a su par brasileña en la final por 3-1 en Carlos Barbosa, la ciudad cuna de la disciplina.



La otra semifinal la animarán las sorprendentes Portugal y Kazajistán el jueves, también desde las 14. Los europeos eliminaron a España (bicampeón de la categoría) en cuartos (4-2) y a Serbia en octavos (4-3), mientras que los asiáticos hicieron lo propio con Irán (3-2) y Tailandia (7-0).